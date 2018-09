Wird es wieder so spektakulär wie in Wimbledon?

Halbfinal Nadal vs. Del Potro

Der Spanier fand sich nach einem Ballwechsel in den Zuschauerrängen wieder.

Rafael Nadal (ATP 1) und Juan Martin Del Potro (ATP 3) werden an den US Open gegeneinander um den Finaleinzug spielen. Die beiden lieferten sich im letzten Duell einen grossartigen Kampf über 5 Sätze. Im Wimbledon-Viertelfinal begeisterten sie die Zuschauermassen mit spektakulären Szenen:

Nadal konnte nach einem Ballwechsel nicht mehr rechtzeitig abbremsen und sprang in die Zuschauerränge.

Del Potro hechtete in Boris-Becker-Manier nach einem versuchten Passierball Nadals.

Gleich mehrmals glitten die Spieler auf dem rutschigen Centre Court aus.

Man darf also gespannt sein, ob die Nummern 1 und 3 der Welt auch an den US Open ein langes Spektakel bieten. Umso mehr, als das Head-to-Head auf Hartplatz mit 5:5 ausgeglichen ist. Auf den anderen Unterlagen gewann Nadal sämtliche 6 Duelle.

Legende: 4 Stunden und 48 Minuten Rafael Nadal (l.) und Juan Martin Del Potro lieferten sich in Wimbledon einen kräftezehrenden Viertelfinal. Getty Images