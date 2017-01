Hingis scheitert auch im Mixed früh

Vor 2 Jahren hat Martina Hingis in Melbourne die Mixed-Konkurrenz noch dominiert. Diesmal bezogen sie und Leander Paes bereits in der 2. Runde eine klare Niederlage.

Martina Hingis ist in Melbourne auch in der Mixed-Konkurrenz in der heissen Turnierphase nicht mehr dabei. An der Seite ihres indischen Standardpartners Leander Paes verlor die 36-Jährige das 2.-Runden-Spiel.

Die beiden blieben beim 3:6, 2:6 gegen die aufschlagstarken Lokalmatadoren Samantha Stosur/Sam Groth ohne Chance. Vor 2 Jahren hatte es Hingis in «Down under» noch zum Titel gereicht.

Der Wurm steckt drin

Auch im Doppel schnitt die 22-fache Grand-Slam-Sigerin unter ihren Erwartungen ab. Gemeinsam mit der Einzel-Halbfinalistin Coco Vandeweghe konnte sie ebenfalls nur ein Spiel gewinnen.

Damit muss Hingis erstmals seit 3 Jahren ohne Titel aus Australien wieder abreisen.