Novak Djokovic (SRB/ATP 3) steht nach einem Fünfsatzsieg über Jannik Sinner (ITA/ATP 13) im Halbfinal von Wimbledon.

Nach über 3,5 Stunden gewinnt der Serbe 5:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2.

Im Halbfinal trifft Djokovic auf den britischen Lokalmatadoren Cameron Norrie (ATP 12).

Einmal mehr ist Novak Djokovic seinem Ruf als unermüdlicher Kämpfer gerecht geworden: Im Viertelfinal von Wimbledon erwies sich Jannik Sinner als äusserst zäher Gegner, der mit 2:0 Sätzen in Front gelegen hatte. Am Ende errang Djokovic den Sieg in 5 Sätzen mit 5:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2 – Djokovics Hoffnungen vom 1. Grand-Slam-Titel in diesem Jahr leben weiter.

Serbe schnappt sich das Momentum

Djokovic wäre nicht Djokovic, wenn er nicht in den wichtigen Momenten zu seinem besten Tennis findet: Im 3. Satz unter Zugzwang stehend, verhinderte er eine Breakchance Sinners und zog auf 4:1 davon, um später auf 1:2 Sätze heranzukommen – mitten im sich anbahnenden Drama wusste Djokovic die Energie des Publikums auf seine Seite zu bringen.

Tennis zum Geniessen

Auch wenn sich Sinner in der Folge nach Kräften zu wehren versuchte, war ihm Djokovic überlegen, glich die Partie aus und legte im entscheidenden 5. Satz früh mit Break vor. Dominant blieb er auch in der Folge, nach 3 Stunden und 35 Minuten durfte der Serbe über den Halbfinal-Einzug an der Church Road jubeln.

Starker Start, zwischenzeitlicher Einbruch

Auf die vermeintliche Erfolgsspur hatte sich «Nole» bereits zu Beginn der Partie gespielt: Frühestmöglich hatte er seinem Kontrahenten den Service abgenommen und lag mit 4:1 vorne.

Statt «Satz Djokovic» hiess es wenige Minuten später aber «Break Sinner»: Wie verwandelt aufspielend, bot der Italiener der ehemaligen Weltnummer 1 erfolgreich Paroli.

Zeitgleich liess der Serbe die Effektivität nach 2. Aufschlägen vermissen, Sinner gewann den Startsatz schliesslich mit 7:5. Auch im 2. Satz, den er mit 6:2 deutlich zu seinen Gunsten entschied, deutete noch wenig auf eine «Djokovic-Show» hin.

Im Halbfinal gegen Norrie und Publikum

Für Spektakel sorgen will Djokovic auch im Halbfinal, wo er auf den einheimischen Cameron Norrie trifft. Die britische Weltnummer 12 setzte sich in ihrem Viertelfinal gegen den Belgier David Goffin (ATP 58) in einem ebenfalls mehr als 3,5 Stunden dauernden Abnützungskampf über 5 Sätze durch. Das Schlussresultat zugunsten Norries: 3:6, 7:5, 2:6, 6:3, 7:5.

Für den 26-Jährigen kommt die Halbfinal-Quali einer persönlichen Premiere an einem Major-Turnier gleich – die lautstarke Unterstützung des Heimpublikums dürfte ihm gegen den «Djoker» jedenfalls sicher sein.