Marc-Andrea Hüsler (ATP 104) und Alexander Ritschard (ATP 192) bestreiten am Dienstag ihre ersten Partien im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers.

Zwei Zürcher Freunde betreten in Wimbledon Neuland

Mit Marc-Andrea Hüsler und Alexander Ritschard haben gleich zwei Schweizer über die Qualifikation erstmals den Einzug ins Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers geschafft. Für beide ist damit ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. Dass sich Hüsler und Ritschard gut kennen, macht die Freude noch grösser. Beide sind sie in Rüschlikon am Zürichsee aufgewachsen und spielen für den TC Seeblick.

Mit 26 (Hüsler) bzw. 28 Jahren (Ritschard) erleben sie am gleichen Tag den grössten Karriere-Moment. Der 1,96 m grosse Hüsler bekommt es in der 1. Runde mit dem Franzosen Hugo Grenier (ATP 141) zu tun. Auf den 1,93-m-Hünen Ritschard wartet mit dem Griechen Stefanos Tistsipas (ATP 5) ein echter Brocken.

Das sagt Hüsler vor seinem GS-Debüt:

«Ich habe mir das beste Geschenk selbst gemacht (Hüsler hatte am Freitag Geburtstag, die Red.).»

«Seit diesem Frühling betreut mich mein Coach Timo Scharfenberger zu 100 Prozent. Das ist sicher ein Mitgrund für die guten Resultate, weil mir dies Stabilität gibt.»

«Für beide wird das etwas Neues, wir werden beide nervös sein. Es wird ein Match auf Augenhöhe, gegen Grenier habe ich einmal gewonnen und einmal verloren.»

Das sagt Ritschard vor seinem GS-Debüt: «Ich habe beim letzten Turnier auf Rasen keinen Ball getroffen. Aber ich spiele sehr aggressiv, deshalb sollte mir die Unterlage liegen.»

«Mein neuer Coach und die Zusammenarbeit mit Swiss Tennis und meinen Eltern haben definitiv Aufschwung gegeben. Wir gehen die Dinge anders an, das scheint für mich zu funktionieren.»

«Rasen ist sicherlich nicht die beste Unterlage für Tsitsipas. Ich werde seine Rückhand massieren.»