Machbare Startaufgabe für Bencic an den US Open

2014 erreichte Belinda Bencic (WTA 13) in New York mit dem Viertelfinal-Einzug ihr bisher bestes Ergebnis an einem Grand-Slam-Turnier. Diesen Erfolg würde die 22-Jährige dieses Jahr an den US Open gerne wiederholen oder gar toppen.

Bencics erste Hürde am letzten Major-Turnier des Jahres heisst Mandy Minella (WTA 142). Gegen die 11 Jahre ältere Luxemburgerin gewann die Schweizerin die zwei bisher einzigen Duelle jeweils deutlich.

Im Achtelfinal könnte es für Bencic zur auf dem Papier grösstmöglichen Herausforderung kommen. Potenzielle Gegnerin wäre die Weltnummer 1 Naomi Osaka aus Japan. Im Head-to-Head liegt die Schweizerin mit 2:1 vorne. Beide Siege stammen aus der aktuellen Saison.

Die möglichen Gegnerinnen von Bencic gemäss Papierform:

2. Runde: Jessica Pegula (WTA 57)

3. Runde: Anett Kontaveit (WTA 21)

Achtelfinal: Naomi Osaka (WTA 1)

Viertelfinal: Kiki Bertens (WTA 7)

Halbfinal: Simona Halep (WTA 4)

Final: Ashleigh Barty (WTA 2)

Legende: Will an den US Open angreifen Belinda Bencic. imago images

Schweres Los für Teichmann und Golubic

Als Aussenseiterinnen in ihre Erstrundenduelle steigen Jil Teichmann (WTA 59) und Viktorija Golubic (WTA 73). Die Bielerin, die in diesem Jahr zwei Turniersiege feiern konnte, bekommt es mit der Belgierin Elise Mertens (WTA 26) zu tun.

Nicht minder schwer ist die Aufgabe für Golubic: Die Zürcherin misst sich mit der French-Open-Finalistin Marketa Vondrousova aus Tschechien (WTA 17).

Gute Chancen auf ein Weiterkommen darf sich Timea Bacsinszky (WTA 88) ausrechnen. Die 30-jährige Romande trifft auf das erst 17-jährige US-Talent Caty McNally (WTA 121).

Die Erstrunden-Begegnungen der Top 6:

Naomi Osaka (WTA 1) – Anna Blinkowa (WTA 93)

– Anna Blinkowa (WTA 93) Ashleigh Barty (WTA 2) – Zarina Diyas (WTA 77)

– Zarina Diyas (WTA 77) Karolina Pliskova (WTA 3) – Qualifikantin

– Qualifikantin Simona Halep (WTA 4) – Qualifikantin

– Qualifikantin Jelina Switolina (WTA 5) – Whitney Osuigwe (WTA 107)

– Whitney Osuigwe (WTA 107) Petra Kvitova (WTA 6) – Qualifikantin

Die Auslosung hat gleich in der ersten Runde ein richtiges Highlight gebracht. Mit Serena Williams (WTA 8) und der Russin Maria Scharapowa (WTA 87) treffen zum Auftakt zwei ehemalige Weltranglistenerste aufeinander.

US Open Das Frauen-Tableau

