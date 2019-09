Im Achtelfinal von New York

Roger Federer (ATP 3) erteilt David Goffin (ATP 15) im Achtelfinal der US Open eine Lektion und siegt 6:2, 6:2, 6:0.

Im 2. und 3. Satz sinkt die Quote erster Aufschläge des Belgiers in den Keller.

Im Viertelfinal trifft der Schweizer auf den Bulgaren Grigor Dimitrov (ATP 78).

Man kann die Art und Weise, wie Roger Federer in New York in den Viertelfinal eingezogen ist, beinahe schon als Spaziergang bezeichnen. Gerade einmal 78 Minuten Tennis bekamen die Zuschauer im Arthur Ashe Stadium zu sehen – wobei eigentlich nur einer spielte.

16 Punkte in Folge ebnen den Weg

David Goffin konnte einem fast schon leid tun. Der Belgier, immerhin die Nummer 15 der Welt, konnte sich gerade einmal 4 Gamegewinne erspielen. Zwei davon kamen dabei durch Breaks zustande, was wiederum das Hauptproblem Goffins offenbart: Den ersten Aufschlag.

Dieser liess den 28-Jährigen, der erstmals überhaupt in seiner Karriere auf dem grössten Court in Flushing Meadows antreten durfte, je länger je mehr gänzlich im Stich. Dabei hatte die Partie für Goffin vielversprechend begonnen.

Bereits im 2. Aufschlagsspiel kam er zu 3 Breakchancen – und schlug im 3. Anlauf dank einem Fehler Federers auch zu. Allfällige Erinnerungen an einen Fehlstart, wie es dem Schweizer in den ersten beiden Runden passiert war, machte Federer nicht nur mit dem umgehenden Rebreak, sondern gar mit 16 (!) Punkten in Folge zunichte.

Goffin geht es zu schnell

Während der Belgier im 1. Satz noch einigermassen akzeptabel aufschlug, sank die Quote erster Aufschläge im 2. und 3. Satz phasenweise auf bedenkliche 30 Prozent. Goffin unterliefen zwar «nur» 17 unerzwungene Fehler, diese aber meist zum ungünstigsten Zeitpunkt. Federer hingegen gelang praktisch alles. Am Ende hatte er 34 Winner auf seinem Konto – mehr als das 4-fache seines Gegners.

Im Viertelfinal, seinem insgesamt 56. auf Major-Stufe, trifft Federer auf Grigor Dimitrov. Der Bulgare setzte sich in drei Sätzen gegen den Australier Alex de Minaur durch. In bisher 7 Duellen konnte Dimitrov gegen Federer noch nie gewinnen. Auf Grand-Slam-Stufe standen sich die beiden letztmals 2017 in Wimbledon gegenüber.

