Überraschungsfrau Loïs Boisson (FRA/WTA 361) scheitert im Halbfinal der French Open an Coco Gauff (USA/WTA 2).

Die US-Amerikanerin macht mit Boisson kurzen Prozess und gewinnt nach 1:09 Stunden mit 6:1, 6:2.

Gegnerin im Final von Roland Garros ist Aryna Sabalenka (BLR/WTA 1), die Iga Swiatek (POL/WTA 5) zuvor in drei Sätzen eliminiert.

Das Märchen der mit einer Wildcard ins Turnier gestarteten Loïs Boisson hat im Halbfinal von Roland Garros ein Ende gefunden. Die 22-Jährige unterlag Coco Gauff klar in zwei Sätzen mit 1:6, 2:6.

Dass die Aufgabe im Halbfinal schwierig werden würde, dürfte Loïs Boisson bewusst gewesen sein. Dennoch hatte sich das französische Publikum bestimmt eine etwas ausgeglichenere Partie erhofft.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Den Frauen-Final der French Open zwischen Aryna Sabalenka und Coco Gauff sehen Sie am Samstag ab 15:00 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App.

Boisson fehlerhaft

Von Beginn weg war es eine äusserst deutliche Angelegenheit. Gauff startete spielbestimmend, drängte ihre Gegnerin sofort in die Defensive und zog schnell auf 3:0 davon. Danach eröffneten sich Boisson drei Breakmöglichkeiten, die sie aber nicht nutzen konnte.

Im Anschluss war die US-Amerikanerin unaufhaltsam und beendete den Startsatz nach nur 35 Minuten und dem dritten Break. Boisson war insgesamt viel zu passiv, 15 unerzwungene Fehler waren zu viel.

Die Fehlerquote wurde auch im zweiten Durchgang nicht entscheidend tiefer. Immerhin bescherte die Französin dem Heimpublikum ein Breakgewinn zum zwischenzeitlichen 2:3, zu mehr reichte es aber nicht. Am Ende standen bei Boisson aber 34 unerzwungene Fehler zu Buche – zu viele für eine Chance auf einen Finaleinzug.

Trotzdem positive Bilanz

So spielte Gauff auch den zweiten Satz ohne grosse Schwierigkeiten herunter und verwertete nach 1:09 Stunden ihren ersten Matchball. Damit erreicht die 21-Jährige nach 2022 zum zweiten Mal den Final von Paris - damals unterlag sie Iga Swiatek.

Doch auch Boisson hat nach dem Turnier ihres Lebens Grund zur Freude. Sie darf sich über einen gewaltigen Sprung in der Weltrangliste auf Platz 65 und ein Preisgeld von 690.000 Euro freuen.

Gute Erinnerungen an Sabalenka

Im Spiel um den Titel trifft Coco Gauff auf die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka. An die Belarussin hat Gauff gute Erinnerungen: Bei ihrem ersten und bislang einzigen Triumph an einem Grand-Slam-Turnier bezwang sie Sabalenka in drei Sätzen.

French Open