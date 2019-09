Roger Federer verliert den Viertelfinal an den US Open gegen Grigor Dimitrov mit 6:3, 4:6, 6:3, 4:6, 2:6.

Der Baselbieter verpasst damit den Einzug in seinen 11. US-Open-Halbfinal.

Zum Schweizer Duell wäre es ohnehin nicht gekommen, weil Stan Wawrinka in seinem Viertelfinal Daniil Medwedew unterliegt.

Es hätte aus Schweizer Sicht ein grosser Tag in New York werden können. Stan Wawrinka und Roger Federer standen bereit, um in den Halbfinal der US Open einzuziehen und dort aufeinanderzutreffen. Daraus wurde jedoch nichts.

Nachdem Wawrinka in der Day Session an Daniil Medwedew hängen geblieben war, musste sich Federer einige Stunden später und nach 5 Sätzen Grigor Dimitrov geschlagen geben.

Medical Timeout zur Unzeit

Die Entscheidung fiel dabei gleich zu Beginn des 5. Durchgangs. Federer, der nach dem Verlust des 4. Satzes ein medizinisches Timeout genommen hatte und sich mehrere Minuten lang in der Garderobe pflegen liess, verpasste den Wiedereinstieg komplett.

Dimitrov nutzte die Schwäche seines Gegenübers eiskalt aus, nahm dem Schweizer bei erster Gelegenheit den Aufschlag ab und realisierte wenig später ein 2. Break.

Legende: Aus im Viertelfinal Roger Federer unterliegt erstmals Grigor Dimitrov. Keystone

Federer stemmte sich zwar gegen die sich abzeichnende Niederlage, war aufgrund seiner körperlichen Probleme aber zu keiner Wende mehr fähig. Nach 3:12 Stunden und einem Vorhand-Fehler Federers war der 1. Sieg für Dimitrov im 8. Aufeinandertreffen Tatsache.

Ungewohnt fehlerhaft

Noch zu Beginn der Partie hatte wenig auf diesen Ausgang hingedeutet. Es war Federer, der den besseren Start erwischte und sich dank einem Break im ersten Game den Satz mit 6:3 sicherte.

In der Folge streute der «Maestro» jedoch ungewohnt viele Fehler ein und bekundete Mühe beim Timing. Vor allem auf der Vorhandseite traf er die Bälle nicht wunschgemäss, am Ende hatte er nicht weniger als 60 unerzwungene Fehler zu Buche stehen.

Auf der anderen Seite fand sich Dimitrov je länger die Partie dauerte besser zurecht und begann spätestens im 4. Durchgang die Ballwechsel zu diktieren. Als sich bei Federer kurze Zeit später die körperlichen Beschwerden bemerkbar machten, war es um den Schweizer geschehen.

Nun gegen Medwedew

Anstatt Federer gegen Wawrinka heisst es im Halbfinal der US Open nun also Dimitrov gegen Medwedew. Auf der Tour sind sich die beiden erst zweimal gegenübergestanden. Das bisher einzige Treffen auf Hartplatz 2017 konnte Medwedew für sich entscheiden.

Resultate US Open Tableau Männer

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 04.09.2019, 02:45 Uhr