Legende: Zum 15. Mal im Wimbledon-Halbfinal Novak Djokovic. imago images/Shutterstock

Novak Djokovic (SRB/ATP 8) gewinnt den Wimbledon-Viertelfinal gegen Félix Auger-Aliassime (CAN/ATP 4) mit 7:6 (12:10), 3:6, 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (10:4).

Im Halbfinal trifft der siebenfache Champion auf Titelverteidiger Jannik Sinner.

Alles zu den weiteren Partien des 9. Turnier-Tages gibt es hier im Round-up.

Nach 5:15 Stunden war es vollbracht: Novak Djokovic riss die Hände auf dem Centre Court in die Höhe und liess sich vom frenetischen Publikum feiern. Die Partie ging gerade noch vor der Sperrstunde zu Ende. Ab 23:00 Uhr Ortszeit darf in Wimbledon nicht mehr gespielt werden.

Es war der längste Viertelfinal der Wimbledon-Geschichte. Das Spiel dauerte 3 Minuten länger als der Fünfsatzsieg von Rainer Schüttler gegen Arnaud Clément in der Runde der besten Acht vor 18 Jahren.

«Das sind die Momente, warum ich immer noch Tennis spiele», sagte Djokovic. «Es war eines der besten Spiele, an denen ich in meiner Karriere auf diesem Platz teilgenommen habe», so der 24-fache Major-Sieger nach der hochklassigen Partie im Platzinterview.

34 Minuten für 2 Games

Djokovic hatte sich nach dem Gewinn des 1. Satzes am Oberschenkel behandeln lassen müssen. Eine körperliche Einschränkung war dem Serben in der Folge aber nicht anzusehen. Und auch verunsichern liess er sich davon nicht. Zwar musste er den 2. Durchgang an Auger-Aliassime abtreten, Satz Nummer 3 ging dann aber wieder an Djokovic. Alleine die ersten beiden Games dieses Umgangs dauerten 34 Minuten.

Auger-Aliassime gelang es tatsächlich, den siebenfachen Wimbledon-Champion in einen entscheidenden 5. Satz zu zwingen. Auch dort schenkten sich die beiden Kontrahenten nichts. Im Match-Tiebreak war es dann Djokovic, der dem Druck stand hielt und sich eine 9:4-Führung erspielte. Diese liess er sich nicht mehr nehmen. Insgesamt gewann der 39-Jährige nur 4 Punkte mehr als der Kanadier (189:185).

Duell mit Sinner

Im Halbfinal vom Donnerstag kommt es damit zum Duell mit Jannik Sinner. Für Djokovic ist es bei seiner 22. Teilnahme in Wimbledon das 15. Mal, dass er die Runde der letzten Vier erreicht.

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