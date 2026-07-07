Legende: Erstmals im Wimbledon-Halbfinal Coco Gauff. Reuters/Marko Djurica

Coco Gauff (USA/WTA 7) ringt Landsfrau Jessica Pegula (WTA 4) im Wimbledon-Viertelfinal in 3 Sätzen nieder.

Titelverteidiger Jannik Sinner (ATP 1) bekundet auch mit Jan-Lennard Struff (ATP 74) keine Mühe.

Die erste Halbfinalistin an der Church Road steht fest: Coco Gauff gewann das Duell mit ihrer US-amerikanischen Landsfrau Jessica Pegula mit 4:6, 6:3, 6:3. Damit darf die 22-Jährige weiter von ihrem ersten Titel beim Rasen-Major träumen. Bei den US Open (2023) und bei den French Open (2025) konnte sie bereits triumphieren. Im Halbfinal tritt Gauff gegen die Japanerin Naomi Osaka oder die Tschechin Karolina Muchova an.

Jannik Sinner schreitet in Wimbledon weiter unbekümmert in Richtung Titelverteidigung. Nach seinem überraschenden Fünfsätzer zum Auftakt blieb die italienische Nummer 1 nun im 4. Spiel in Folge ohne Satzverlust. Gegen den Deutschen Jan-Lennard Struff setzte sich Sinner in gut zweieinhalb Stunden mit 7:5, 7:6 (7:4), 6:3 durch. Sein Halbfinal-Gegner ist entweder Félix Auger-Aliassime (CAN) oder Novak Djokovic (SRB).

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