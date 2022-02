Imodium, grazie!

Beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres stand – nach anfänglicher Djokovic-Saga – der Tennissport im Mittelpunkt. Die Spielerinnen und Spieler überzeugten dabei aber nicht nur mit ihren Rackets, sondern zeigten sich bisweilen auch wortgewandt. Wir haben die besten Sprüche der Australian Open zusammengetragen.

Nick Kyrgios war nach dem Doppelfinal nicht einverstanden mit den Aussagen seines Gegners Max Purcell. Dieser hatte ihm Respektlosigkeit vorgeworfen.

Matteo Berrettinis Dank galt nach dem Erstrundensieg dem «Heilmittel», das ihn seine Magenprobleme vergessen liess.

Denis Shapovalov echauffierte sich im Viertelfinal gegen Rafael Nadal darüber, dass dieser sich viel zu viel Zeit nehme und dafür nicht bestraft wird.

Adrian Mannarino bat die Journalisten nach seinem Marathonsieg gegen Aslan Karatsew morgens um 3 Uhr, ihm nicht den Namen seines nächsten Gegners zu verraten. Lag es vielleicht daran, dass es sich dabei um Nadal handelte?

Man versteht so tatsächlich besser, was es mit Madison Keys' kompromisslosem Powertennis auf sich hat.

Aryna Sabalenka nahm ihre Aufschlagschwäche mit Humor. Zu mehr als dem Achtelfinal reichte es der Belarussin – auch aufgrund des teilweise schwachen Service – aber nicht.

Shootingstar Maxime Cressy ist derzeit (noch) nicht an Sponsoren interessiert. Als Weltnummer 1 – sein designiertes Ziel – dürfte sich das «Problem» dann von alleine lösen.