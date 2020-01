Legende: Startet in der Nacht auf Dienstag Belinda Bencic. imago images

Belinda Bencic greift in Melbourne in der Nacht auf Dienstag ins Geschehen ein. Ihre erste Partie an den diesjährigen Australian Open wurde in der Margaret Court Arena, dem zweitgrössten Stadion auf der Anlage, auf 01:00 Uhr angesetzt. Damit eröffnet die Ostschweizerin gegen Anna Karolina Schmiedlova die «Day Session».

Etwas später bestreitet Stan Wawrinka sein Erstrundenspiel. Der Lausanner bekommt es um ca. 04:30 Uhr Schweizer Zeit in der ebenfalls überdachten Melbourne Arena mit dem Bosnier Damir Dzumhur zu tun.