Belinda Bencic wird auch ihr 2. Einzel bei den Australian Open um 11:00 Uhr Lokalzeit bestreiten. Die Ostschweizerin kann den 4. Turniertag am Yarra River auf der Margaret Court Arena eröffnen. Das bedeutet, dass sie um 01:00 Uhr Schweizer Zeit in der Nacht auf Donnerstag gefordert sein wird.

Bencic live auf SRF zwei Die Partie Bencic vs. Kusnetsowa können Sie in der Nacht auf Donnerstag ab 1:10 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App mitverfolgen.

Die Weltnummer 12 bekommt es mit Swetlana Kusnetsowa zu tun. Die Russin liegt im WTA-Ranking 25 Positionen hinter der Schweizerin. Allerdings hat die 35-Jährige bereits 2 Grand-Slam-Triumphe in ihrem Palmarès (2004 in New York und 2009 in Paris), ihre besten Tage jedoch schon länger hinter sich.

Kusnetsowa: Leichte Vorteile in Sachen Spielpraxis

Den Generationen-Vergleich zwischen Kusnetsowa und der 23-jährigen Bencic gab es bereits 5 Mal auf der Tour. Die Ostschweizerin hat mit 3:2 knapp die Nase vorn. Allerdings blickt die Osteuropäerin mit guten Erinnerungen auf das letzte Duell zurück.

Legende: Lang ist's her Swetlana Kusnetsowa stemmt 2009 die French-Open-Trophäe in die Höhe. imago images

Ende Februar vergangenen Jahres in Doha konnte sie Bencic im Viertelfinal mit 6:4, 6:4 ungefährdet in die Schranken weisen. Kusnetsowa wurde schliesslich in der Runde danach gestoppt – und kurz darauf legte das Coronavirus den gesamten Tennisbetrieb lahm.

Mit bislang 7 Matches seither weist die Russin etwas mehr Praxis auf als Bencic, die seit dem letzten Aufeinandertreffen gerade noch 3 Mal für einen Ernstkampf auf dem Platz gestanden hat. Nach beidseits schwieriger Vorbereitung werden die Karten zwischen den beiden in der Nacht auf Donnerstag definitiv neu gemischt.

Die Schweizerin verweist auf eine sehr unangenehme Gegnerin, mit der sie sich schon «toughe» Kräftemessen geliefert hat. Sie müsse versuchen, mit der richtigen Einstellung ans Werk zu gehen und ein verbessertes Tennis zeigen.