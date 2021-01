Die Schweizerin spricht nach einer Woche Quarantäne in ihrem Hotelzimmer über Trainings, Chancengleichheit und Staub.

In Melbourne in Quarantäne

Seit 8 Tagen ist Belinda Bencic zusammen mit ihrem Freund und Fitnesscoach Martin Hromkovic in einem rund 20 Quadratmeter grossen Zimmer in Melbourne eingeschlossen. Zwei Wochen dauert für sie die Quarantäne, nachdem Passagiere von ihrem Flug bei der Ankunft in Australien positiv auf das Coronavirus getestet worden waren.

Wie fit kann sich Bencic halten?

Bei diesen Bedingungen vor einem so wichtigen Turnier wie den Australian Open ist deshalb Kreativität gefragt. Die haben Bencic und ihr Coach: Die beiden verwandeln jeweils während des Tages das Zimmer in einen Fitnessraum inklusive kleinem Tennisplatz.

Ich bin dankbar, dass wir während dieser Pandemie überhaupt spielen können.

Bereits vor dem Frühstück absolviert sie eine Session auf dem Hometrainer, auch ein Medizinball und Gewichte wurden organisiert. Sie versuche, auch viel in der Bewegung zu trainieren, mit «Stop and Go»-Übungen oder Side Steps. Bencic weiss aber auch: «Die harte Vorbereitung war für nichts, in 2 Wochen verliert man praktisch alles.»

Die grösste Sorge: Staub

4 bis 5 Stunden dauert Bencics tägliches Programm im Zimmer, in dem sie auch isst und schläft. Am meisten Sorge bereitet ihr die Luftqualität: «Es ist sehr staubig.» Die Fenster lassen sich nicht öffnen, ein Staubsauger fehlt, die Zimmer werden nicht gereinigt.

Mit dem Teekocher hätten sie versucht, die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen, um dem Problem etwas Abhilfe zu schaffen. «Wahrscheinlich komme ich mit einer Raucherlunge hier raus», meint Bencic mit einem Lächeln.

Keine Chancengleichheit

6 Tage müssen Bencic und Hromkovic noch durchhalten, während andere nur eine leichte Quarantäne verordnet bekamen und bis zu 5 Stunden täglich aus dem Zimmer dürfen, um normal zu trainieren. Wenn Konkurrentinnen zum Training abgeholt werden oder auf den sozialen Medien Trainingsvideos posten, komme leichter Neid auf, man vergleiche sich natürlich.

Beklagen will sich die Ostschweizerin aber nicht. Sie wolle nicht motzen, sagt sie – im Wissen, dass ihre Chancen auf ein gutes Abschneiden an den Australian Open (ab dem 8. Februar) aufgrund der harten Quarantäne-Verordnung gesunken sind. «Ich bin dankbar, dass wir während dieser Pandemie überhaupt spielen können.»