Aus in der 2. Runde: Bencic unterliegt Kasatkina

In Paris ohne Breakchance

Belinda Bencic (WTA 11) scheitert in der 2. Runde der French Open an Daria Kasatkina (WTA 37).

Die Ostschweizerin unterliegt der Russin 2:6, 2:6.

Bencic ist chancenlos und erspielt sich keine einzige Breakchance.

Die schwierige Saison findet für Belinda Bencic auch in Paris ihre Fortsetzung. Die 24-Jährige stand in der 2. Runde von Roland Garros gegen eine bärenstarke Daria Kasatkina auf verlorenem Posten und unterlag in 2 Sätzen.

Dass Bencic nach dem lockeren Auftaktsieg auf deutlich mehr Gegenwehr stossen sollte, wurde bereits im 1. Satz offensichtlich. Beim Stand von 1:1 musste Bencic ihren Aufschlag ein erstes Mal abgeben. Besonders ärgerlich: Die Ostschweizerin ermöglichte ihrer Gegnerin das Break mit einem Doppelfehler.

Weil die Russin im 1. Durchgang ausgezeichnet aufschlug, blieben Bencic Breakmöglichkeiten verwehrt. Kasatkina ihrerseits nutzte kurze Zeit später ein schwaches Aufschlagsspiel der Schweizerin aus und sicherte sich ihr 2. Break zu Null. Mit 6:2 holte sie sich kurze Zeit später auch den 1. Satz.

Bencic findet kein Mittel

Der 2. Durchgang war fast ein Spiegelbild des ersten. Bencic fand weiter kein Mittel, um die Russin in Bedrängnis zu bringen. Beim Stand von 1:1 kassierte die Schweizerin das 3. Break der Partie – beim 3. Breakball von Kasatkina. Im folgenden Aufschlagspiel wehrte Bencic zunächst 3 Breakbälle ab, ehe Kasatkina unter gütiger Mithilfe der Netzkante das Doppelbreak realisierte und auf 4:1 davonzog.

Die grosse Aufholjagd blieb danach aus. Bencic erspielte sich über die ganze Partie keine einzige (!) Breakmöglichkeit. Mit ihrem 8. Ass beendete die gleichaltrige Russin die einseitige Angelegenheit nach 1:16 Stunden für sich.