Klar, Roger Federer ist in der 2. Turnier-Woche in Wimbledon angelangt. Da greifen die Automatismen allmählich, da hat man sich an die Bedingungen gewöhnt. Oder wie es der Grandseigneur ausdrückt: «Zu diesem Zeitpunkt spielen alle etwas besser, noch eine Spur konzentrierter. Denn man weiss, was einen erwartet.»

Alle? Mitnichten. Denn der chancenlose Matteo Berrettini (ATP 20) konnte seinen Drive aus der Vorwoche nicht mit in den Achtelfinal nehmen. In nur 73 Minuten wurde er von der Weltnummer 3 auf dem Platz gewissermassen in Einzelteile zerlegt. Da ist der Fragesteller geneigt, hinterher in Erfahrung zu bringen: «Hatten Sie denn noch etwas vor am Montagabend, Roger Federer, dass Sie es so eilig hatten?»

Kehrtwende um 180 Grad

Lachend entgegnet der 37-Jährige, dass er einfach nur froh und total happy über die «perfekte Partie» sei. Im Vorfeld war Federer davon ausgegangen, dass die Chancen gegen den Italiener, der sich auf Rasen in diesem Sommer sichtlich wohl fühlt, rar sein würden. «Deshalb war ich überrascht, dass ich Berrettinis Aufschlag so gut zurückbringen und ihn dominieren konnte.»

Legende: Der Gruss an seinen nächsten Gegner Der Japaner Kei Nishikori wird sich mit Roger Federer nun den 11. Schlagabtausch liefern. Keystone

In der Runde der letzten Acht nun – seiner 17. bei der 21. Teilnahme am Rasen-Major – erwartet der 20-fache Grand-Slam-Champion am Mittwoch einen ganz anderen Match. «Ich werde Kei sicherlich nicht ähnlich überfahren können.»

Den Asiaten stuft er von der Grundlinie aus als einen der stärksten Spieler ein und «er verfügt über eine super Backhand». Nishikori bewege sich aktuell gut auf Rasen. «Ich erwarte ein enges Spiel, werde viel mehr laufen müssen und muss mich auf längere Ballwechsel einstellen», blickt der Schweizer voraus.

