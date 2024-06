Der Basler Junior scheitert an den French Open im Viertelfinal in drei Sätzen.

Legende: Im Viertelfinal gestoppt Henry Bernet. Imago/Hasenkopf

Henry Bernets erste Teilnahme am Junioren-Turnier der French Open endet im Viertelfinal. Der Basler scheiterte am als Nummer 5 gesetzten US-Amerikaner Kaylan Bigun. Bernet unterlag in fast zwei Stunden mit 2:6, 7:5, 4:6.

Der 17-jährige Schweizer kämpfte sich im 3. Satz zwar nach 2:5-Rückstand mit Doppelbreak-Rückstand wieder auf 4:5 heran. Dann behielt der um ein Jahr ältere Bigun jedoch die Nerven und nutzte seinen ersten Matchball.

Letzter Schweizer

Damit ist auch der letzte Schweizer an den French Open ausgeschieden. Mit Viktorija Golubic und Stan Wawrinka waren zuvor auch nur je eine Frau und ein Mann in den Haupttableaus vertreten gewesen.