Bei seiner ersten Teilnahme am Junioren-Turnier der French Open ist Henry Bernet in den Viertelfinal eingezogen. Der Basler bezwang in der 3. Runde den Italiener Andrea De Marchi in einer guten Stunde mit 6:4, 6:3.

Bernet konnte auch nicht bremsen, dass er mit 55 Prozent auf eine äusserst bescheidene Quote an ersten Aufschlägen im Feld kam. Zwar musste er De Marchi 3 von 4 Breakchancen zugestehen. Der 17-jährige Schweizer nahm seinem Gegenüber aber 5 Mal den Service ab.

In der Runde der letzten 8 trifft Bernet auf den an Nummer 5 gesetzten US-Amerikaner Kaylan Bigun. Letztmals siegte 2020 mit Dominic Stricker ein Schweizer beim Juniorenturnier von Roland Garros.