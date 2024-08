Die diesjährigen US Open finden ohne Rafael Nadal statt. Der Spanier hat seine Teilnahme in New York abgesagt.

Legende: Nimmt nicht am letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres teil Rafael Nadal. Reuters/Danielle Parhizkaran

Was bereits viele Experten befürchtet hatten, ist nun Tatsache: Rafael Nadal wird an den am 24. August beginnenden US Open nicht aufschlagen. Das gab der 38-Jährige am Mittwochabend in den sozialen Medien bekannt. Damit wird der Spanier am Grand-Slam-Turnier in New York zum 4. Mal in den letzten 5 Jahren nicht teilnehmen. Letztmals mit dabei war Nadal 2022, als er im Achtelfinal an Frances Tiafoe scheiterte.

Pause nach Olympia

«Ich glaube nicht, dass ich in der Lage wäre, 100 Prozent zu geben», heisst es in der Mitteilung des 22-fachen Major-Siegers zur Absage. Nadal kündigt zudem an, dass er seine Rückkehr auf den Court für beim Laver Cup plant, der vom 20. bis 22. September in Berlin über die Bühne geht.

An den Olympischen Spielen in Paris war Nadal in der Einzel- und der Doppel-Konkurrenz am Start. Im Einzel musste sich der Spanier in der 2. Runde dem späteren Olympiasieger Novak Djokovic beugen, im Doppel an der Seite von Carlos Alcaraz bedeutete der Viertelfinal Endstation.