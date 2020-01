Sofia Kenin (WTA 15) - Ashleigh Barty (WTA 1) 7:6 (9:7), 7:5.

Garbiñe Muguruza (WTA 32) - Simona Halep (WTA 3) 7:6 (10:8), 7:5.

Der Final findet am Samstag um 09:30 Uhr Schweizer Zeit statt (live zu sehen auf SRF info).

Sofia Kenin steht erstmals an einem Grand-Slam-Turnier im Final. Die 21-jährige Amerikanerin setzte sich bei den Australian Open gegen die Australierin Ashleigh Barty 7:6 (8:6), 7:5 durch.

Bei Temperaturen gegen 40 Grad wehrte die Aussenseiterin sowohl im 1. als auch im 2. Satz je zwei Satzbälle der Weltnummer 1 ab. Nach 1:45 Stunden verwertete Kenin ihrerseits ihren 2. Matchball, als Barty einen Ball ins Aus setzte.

Kenins Aufstieg geht weiter

Für Kenin ist es der grösste Erfolg ihrer Karriere. Ihr zuvor bestes Resultat an einem Major war der Achtelfinal-Einzug 2019 in Paris. Die in Moskau geborene Amerikanerin war eine der Aufsteigerinnen des letzten Jahres, in dem sie sich unter anderem dank 3 Turniersiegen von Rang 52 auf Rang 14 verbesserte.

Australien muss hingegen weiter auf den 1. Einzel-Triumph seit 1978 (Christine O'Neil) warten.

Nervenstarke Muguruza

Auch im 2. Halbfinal war die Top-10-Spielerin am Ende die Unterlegene. Die Rumänin Simona Halep musste sich der wieder erstarkten Spanierin Garbiñe Muguruza nach einem gut zweistündigen Abnützungskampf mit 6:7 (8:10), 5:7 geschlagen geben.

Im 1. Satz hatte Muguruza nicht weniger als 4 Satzbälle abgewehrt, im 2. Durchgang lag sie 3:5 zurück, ehe sie die Wende schaffte. Für die 26-jährige Muguruza ist es der 4. Einzug in einen Grand-Slam-Final. 2016 gewann sie die French Open, 2017 siegte sie in Wimbledon.

Sendebezug: Radio SRF 3, Morgenbulletin, 30.1.20, 07:30 Uhr