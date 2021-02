Nach einem Corona-Fall in einem Spielerhotel für die Australian Open in Melbourne müssen sich Teilnehmer, Offizielle und Mitarbeiter in die häusliche Isolation begeben.

Am Donnerstag werden bei den 6 Tennis-Turnieren der ATP und der WTA in Melbourne keine Begegnungen ausgetragen.

Es handle sich um insgesamt 500 bis 600 betroffene Personen, die sich am Mittwoch in Isolation begeben mussten. Das teilten die Behörden von Victoria mit. Namen der Betroffenen wurden nicht genannt. Offenbar soll sich ein Mitarbeiter in einem der Quarantäne-Hotels in Melbourne mit der britischen Mutation des Coronavirus infiziert haben.

In mehreren Hotels in Melbourne waren insgesamt rund 1000 Personen aus dem Tennis-Umfeld untergebracht worden. Sie hatten sich dort in eine 14-tägige Quarantäne begeben.

Legende: Ungewissheit trotz hoher Sicherheitsvorkehrungen Australian-Open-Mitarbeiterin vor dem Melbourne Park. imago images

Sind «nur» die Vorbereitungsturniere betroffen?

Die Organisatoren haben daraufhin sämtliche Partien der 6 Vorbereitungsturniere vom Donnerstag abgesagt. Auch Stan Wawrinka und Belinda Bencic hätten spielen sollen. Der Zeitplan für Freitag wird zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht. Die Durchführung der Australian Open sei aber offenbar nicht gefährdet.