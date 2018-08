Roger Federer gewinnt sein Startspiel bei den US Open gegen Yoshihito Nishioka locker mit 6:2, 6:2, 6:4.

Der Schweizer agierte wie schon beim Vorbereitungsturnier in Cincinnati äusserst offensiv.

In der 2. Runde kommt es zum Duell mit Benoit Paire (Fr).

Zum 37. Mal kam Roger Federer in Flushing Meadows in den Genuss einer Night Session. Dass er dabei seinen 35. Sieg einfahren würde, zeichnete sich schnell ab.

Der Schweizer kannte mit dem bemitleidenswerten Yoshihito Nishioka keine Gnade. Von Beginn weg drückte Federer mächtig aufs Tempo und überforderte damit die Weltnummer 177. Gleich sein erstes Aufschlagsspiel musste der 22-jährige Japaner abgeben, es sollten 5 weitere Breaks folgen.

Winner über Winner

Und Federer? Der präsentierte sich äusserst spielfreudig. Wann immer er konnte, suchte er den Weg ans Netz und schloss die Punkte dort sehenswert ab. Der Blick in die Statistiken dürfte dem 37-Jährigen grossen Vergnügen bereiten, auch wenn er kurz vor Schluss etwas die Konzentration verlor und seinen Aufschlag einmal abgeben musste:

Federer schlug 14 Asse

Insgesamt gelangen ihm 56 Gewinnschläge (bei 32 Fehlern)

Er machte 78 Prozent der Punkte, wenn der erste Aufschlag im Feld war

15 Breakchancen konnte er sich herausspielen (6 davon nutzte er)

In der 2. Runde bekommt es Federer am Donnerstag mit Benoit Paire zu tun. Der unberechenbare Franzose schaltete den österreichischen Qualifikanten Dennis Novak in vier Sätzen aus.

