An den US Open steht Donna Vekic in ihrem 1. Major-Viertelfinal. Auf den Durchbruch hat die Bencic-Gegnerin lange gewartet.

Bis vor diesen US Open hatte Donna Vekic an allen vier Majors eine negative Sieg-/Niederlagen-Bilanz. In Flushing Meadows ist das nun anders: Die Nummer 23 der Welt spielte sich in ihren ersten Viertelfinal. Dort trifft sie auf Belinda Bencic.

Druck nach dem frühen Coup

Der Weg zu höheren Weihen schien eigentlich schon früher vorgezeichnet, als die junge Kroatin mit nur 16 Jahren an ihrem ersten WTA-Turnier in Taschkent gleich in den Final und später in die Top 100 vorstiess. Doch wie bei so manchen vielversprechenden Talenten ging der Weg nicht geradlinig weiter nach oben.

«Es war immer ein bisschen kompliziert mit mir», sagte Vekic nach ihrem hart erkämpften Achtelfinal-Sieg mit einem abgewehrten Matchball über Julia Görges. «Mit 16 Jahren habe ich mir so viel Druck auferlegt. Ich dachte, ich würde nun jede Woche in einem Final stehen. Und dem war halt nicht so.»

Mit besserer Beinarbeit zum Erfolg

Vekic war bereits auf dem aufsteigenden Ast, als sie Ende 2017 beschloss, mit Torben Beltz zusammenzuarbeiten. Der Deutsche, der die ehemalige Nummer 1 Angelique Kerber zu zwei Grand-Slam-Titeln gecoacht hatte, brachte neue Trainings-Inputs. Der Weg führte bald in die Top 30.

Legende: Ehemaliger Coach von Angelique Kerber Torben Beltz hat mit Donna Vekic eine weitere Spielerin besser gemacht. imago images

«Sie hat mehr Power in den Grundschlägen, ihre Beinarbeit ist besser. Und dadurch hat auch ihre Verteidigungsarbeit an Qualität gewonnen», sagt Beltz über seinen Schützling. Nach den US Open wird Vekic wohl ihr bestes Karriere-Ranking erreichen und vielleicht sogar in die Top 20 vorstossen.

Parallelen zur Gegnerin

Mit der 10 Monate jüngeren Bencic verbindet die 23-Jährige nicht nur eine Freundschaft, sondern auch einige Parallelen im Karriereverlauf. Beide sorgten bereits in jungem Alter für Furore. Doch im Unterschied zur Schweizerin, die nach 2014 bereits zum zweiten Mal im US-Open-Viertelfinal steht, gelang es Vekic bisher nur selten, in den grossen Spielen zu Topform aufzulaufen.

«Auf dieser Bühne hat sie tatsächlich noch kein eigentliches Glanzresultat vorzuweisen. Aber wer weiss, vielleicht kommt das ja ausgerechnet an den US Open», so Beltz.

Das letzte Direktduell gegen Bencic entschied Vekic vor ein paar Monaten in Paris schon einmal deutlich in zwei Sätzen (6:4, 6:1) für sich.

