Federer stürmt in den Melbourne-Achtelfinal

Roger Federer schlägt Taylor Fritz (ATP 50) in der 3. Runde der Australian Open diskussionslos 6:2, 7:5, 6:2.

Der Schweizer erteilt seinem Gegner eine Lehrstunde und muss keine einzige Breakchance zulassen.

Federers Gegner in seinem 17. Melbourne-Achtelfinal ist der griechische Youngster Stefanos Tsitsipas.

Es war zweifellos die beste Leistung des bisherigen Turniers, die Roger Federer gegen Taylor Fritz ablieferte. Ihm gelang schlicht alles – das erwartete Generationenduell gegen den aufstrebenden Amerikaner verkam zu einer Machtdemonstration des Schweizers. Nach nur 1:28 Stunden stand Federers Einzug in den Achtelfinal fest.

Fritz spielt gut, Federer eine Klasse besser

Einzig im 2. Satz hatte der 21-jährige Fritz das Geschehen in der Rod Laver Arena, deren Dach geschlossen war, einigermassen ausgeglichen gestalten können. Vor allem die zweiten Aufschläge Federers retournierte der Amerikaner nun besser, spielte allgemein aggressiver. Zu einer Breakchance reichte es ihm dennoch während der gesamten Partie nicht.

Selbst in die Nähe einer solchen kam er praktisch nie. Beim Stand von 4:3 zwang er Federer ein einziges Mal über Einstand. Ansonsten ging es Fritz schlicht und einfach zu schnell. Federer fand auf alles eine Antwort, schien seinem Gegner immer einen Schritt voraus zu sein.

In den Sätzen 1 und 3 war Federer jeweils ein frühes Break zum 2:1 sowie ein weiterer Servicedurchbruch zum 4:1 gelungen.

Jetzt folgt der Härtetest

Im Achtelfinal dürfte der Schweizer gut daran tun, an diese Leistung anzuknüpfen. Dort kommt es zum Duell mit dem griechischen Youngster Stefanos Tsitsipas (ATP 15). Auf der Tour haben die beiden noch nie gegeneinander gespielt. Am Hopman Cup setzte sich Federer in einem engen Match zweimal im Tiebreak durch.

