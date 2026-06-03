Die Russin Diana Shnaider (WTA 23) schlägt im French-Open-Viertelfinal sensationell die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka (BLR) 3:6, 7:5, 6:0.

Der 22-Jährigen gelingt nach 1:4-Rückstand im 2. Satz die grosse Wende.

Im überraschenden Halbfinal trifft Shnaider auf Sensationsfrau Maja Chwalinska.

Im 2. Satz sah Diana Shnaider auf dem Court Philippe-Chatrier wie die sichere Verliererin aus. Nach einem unkonstanten Auftritt lag sie gegen Aryna Sabalenka mit Doppelbreak 1:4 zurück.

Doch die Russin zeigte grosse Kämpferinnenqualitäten. Sie rannte jedem Ball hinterher, konterte Sabalenkas harte Schläge mit ebensolcher Power und machte Punkt um Punkt, Game um Game wett. Sabalenkas Nervenkostüm wurde zusehends dünner, Shnaider schaffte den Satzausgleich.

Frühe Entscheidung im 3. Satz

Das psychologisch entscheidende Game im 3. Satz war Sabalenkas erstes Aufschlagsspiel. Die Weltnummer 1 schaffte es in über elf Minuten nicht, ihren Service durchzubringen und geriet 0:2 in Rücklage. Danach war die 28-jährige Belarussin völlig von der Rolle, gewann nach einer Fehlerorgie kein Game mehr und musste ihrer Kontrahentin nach 2:12 Stunden zum Sieg gratulieren.

Damit muss Vorjahresfinalistin Sabalenka weiter auf ihren 1. Sieg bei Roland Garros warten. Für Shnaider ist der Halbfinal-Einzug der grösste Erfolg ihrer Karriere. Schon die Viertelfinal-Qualifikation war für die 22-Jährige eine Major-Premiere gewesen.

Nun gegen Chwalinska

Nun kommt es zum vor Turnierstart kaum erwarteten Halbfinal zwischen Shnaider und der sensationell aufspielenden Polin Maja Chwalinska (WTA 114). Vor vier Jahren trafen die beiden das bisher einzige Mal aufeinander. Shnaider setzte sich in Istanbul – ebenfalls auf Sand – in zwei Sätzen durch.

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