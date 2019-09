Männer-Halbfinals an US Open

Legende: Jubelt er auch gegen Nadal? Matteo Berrettini. Getty Images

Auf die Frage, ob er sich denn auf den Halbfinal gegen Rafael Nadal (ATP 2) freue, antwortete Matteo Berrettini (ATP 25) an der Pressekonferenz nur mit einem müden Lächeln. Kurz zuvor hatte der Italiener an den US Open den Franzosen Gaël Monfils nach 3:57 Stunden im Tiebreak des 5. Satzes niedergerungen.

Nadal war für Berrettini zu diesem Zeitpunkt meilenweit weg. Der 23-Jährige weiss ganz genau, dass ihm in seinem ersten Grand-Slam-Halbfinal der schwerstmögliche Gegner gegenübersteht.

Berrettini hatte kaum jemand auf der Rechnung. Dabei konnte er in dieser Saison schon einiges erreichen:

In Budapest und Stuttgart feiert Berrettini seine Turniersiege 2 und 3. Zudem steht er in München im Final.

Bei seinem Lieblingsturnier in Wimbledon schafft er es erstmals an einem Major bis in den Achtelfinal, wo er von Roger Federer jedoch deklassiert wird.

In der Weltrangliste wird Berrettini nach den US Open mindestens bis auf Rang 13 vorstossen.

Doch reicht das, um gegen Nadal zu bestehen? Nur die kühnsten Optimisten würden diese Frage wohl bejahen. Und genau darin sieht Berrettini seine Chance: «Ich habe absolut gar nichts zu verlieren. Momentan bin ich einfach nur müde. Aber mein Weg ist noch nicht vorbei, ich werde bereit sein», gibt sich der Aussenseiter kämpferisch.

Live-Hinweis Verfolgen Sie die beiden Halbfinals der Männer an den US Open am Freitag live auf SRF zwei und in der SRF Sport App. Los geht's um 22:00 Uhr Schweizer Zeit.

Schliesslich ist Berrettini der erste Italiener im Halbfinal von New York seit 42 Jahren. Bei den Frauen standen sich 2015 mit Roberta Vinci und Flavia Pennetta sogar zwei Italienerinnen im Endspiel gegenüber. «Sie sind eine Inspiration für mich», so Berrettini.

Alle gegen Nadal

Im zweiten Halbfinal der Männer duellieren sich Wawrinka-Bezwinger Daniil Medwedew (ATP 5) und Federer-Bezwinger Grigor Dimitrov (ATP 78). Auf dem Papier geht der 23-jährige Medwedew als Favorit ins Spiel. Allerings klagte der Russe in seinen letzten drei Runden jeweils über körperliche Probleme. Dimitrov seinerseits ist im Hoch. Nach einer schwachen Saison finden die Puzzle-Teile in New York wieder zusammen.

Im Gegensatz zu den Debütanten Berrettini und Medwedew steht Dimitrov bereits zum 3. Mal an einem Major-Turnier in der Runde der letzten 4. Der Vierte im Bunde, Nadal, hat bereits 32 Halbfinal-Teilnahmen auf dem Buckel. Allein diese Zahl unterstreicht, wie gut die Chancen des Spaniers auf seinen 19. Grand-Slam-Titel stehen.

Resultate US Open Tableau Männer

Sendebezug: sportlive, SRF zwei, 04.09.2019, 18:10 Uhr