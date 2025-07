Carlos Alcaraz zieht mit einem 6:2, 6:3, 6:3 gegen Cameron Norrie in den Wimbledon-Halbfinal ein.

Der spanische Titelverteidiger muss sich dabei kein einziges Mal breaken lassen.

Der Gegner im Halbfinal heisst Taylor Fritz.

In den ersten vier Runden gab Carlos Alcaraz in Wimbledon insgesamt vier Sätze ab. Einzig in der 2. Runde gegen Oliver Tarvet (GBR) kam die Weltnummer 2 in drei Umgängen durch. Gleiches gelang ihm nun im Viertelfinal gegen einen weiteren britischen Gegner: Im Duell mit Cameron Norrie zeigte Alcaraz eine feine Leistung und liess seinem Kontrahenten keine Chance.

Alcaraz, der Wimbledon-Champion der letzten beiden Jahre, gestand Norrie zwar fünf Breakbälle zu, wehrte diese jedoch allesamt ab. Auch im letzten Game zeigte sich der 22-Jährige nervenstark: Beim Stand von 15:30 punktete der Spanier der Reihe nach mit einem Ass, mit Serve-and-Volley und einem Aufschlagwinner. So war diese einseitige Partie auf dem Centre Court schon nach 99 Minuten Geschichte.

Fritz 7 Jahre nach Isner

Alcaraz' Gegner im Halbfinal vom Freitag ist der Amerikaner Taylor Fritz. Der Weltranglisten-Fünfte aus den USA setzte sich mit 6:3, 6:4, 1:6, 7:6 (7:4) gegen den Russen Karen Chatschanow (ATP 20) durch und steht erstmals an der Church Road in der Runde der letzten Vier.

Zweimal – 2022 gegen Rafael Nadal und vor einem Jahr gegen Lorenzo Musetti – hatte Fritz im Viertelfinal verloren, nun steht der Finalist der letzten US Open als erster Amerikaner seit 7 Jahren (John Isner) in Wimbledon im Halbfinal.

Resultate