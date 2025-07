Per E-Mail teilen

Belinda Bencic (SUI/WTA 35) gewinnt gegen Elisabetta Cocciaretto (ITA/WTA 116) 6:4, 3:6, 7:6 (10:7) und steht zum 4. Mal in ihrer Karriere im Achtelfinal von Wimbledon.

Zwei Mal muss die Partie wegen Regens pausiert werden, beide Male verschiebt sich dadurch das Momentum.

Im Achtelfinal bekommt es Bencic mit Jekaterina Alexandrowa (RUS/WTA 17) zu tun.

Beim Stand von 2:3 im 3. Satz aus Belinda Bencics Sicht wurden rings um Court 18 wieder die Regenschirme gespannt. Die Schweizerin lag gegen Elisabetta Cocciaretto trotz zwischenzeitlicher Satzführung mit Break hinten, als es im Süden Londons zu nieseln begann und das Spiel ruhen musste.

Der viertelstündige Unterbruch tat Bencic gut, sie machte wieder einen besseren Eindruck als vor der Regenpause. Gleich bei der 2. Gelegenheit nach dem Unterbruch gelang ihr das Rebreak zum 4:4.

Zum 4. Mal im Wimbledon-Achtelfinal

Damit hatte die Olympiasiegerin aber noch nichts gewonnen, gleich im anschliessenden Game wehrte sie einen Breakball ab. Ohne weitere Aufreger ging es ins Match-Tiebreak. Dort startete Bencic besser und liess Cocciaretto nicht mehr heran. Gut 5 Stunden nach dem ersten Ballwechsel verwertete sie den 2. Matchball zum 10:7.

So geht Bencics Reise auf dem heiligen Rasen weiter. Sie steht nach diesem Kraftakt zum 4. Mal in ihrer Karriere im Achtelfinal von Wimbledon. Weiter hat sie es in London bisher noch nie geschafft.

Erste Regenpause bremst Bencic aus

Als Bencic den ersten Satz mit 6:4 ins Trockene gebracht hatte, öffnete Petrus ein erstes Mal die Schleusen über der Rasenanlage Wimbledons. Die Pause zog sich fast 2 Stunden lang hin – und sie kam der Italienerin entgegen. Plötzlich war es die Pegula-Bezwingerin, die den Ton angab.

Bis zur nächsten Regenunterbrechung gewährte sie Bencic nur einen Breakball und durchbrach auf dem Weg zum Satzausgleich Bencics Service zum 4:2. In den 3. Satz startete sie mit einem Break optimal, bis es erneut zu regnen begann.

So geht es weiter

Im Achtelfinal bekommt es Bencic am Montag mit Jekaterina Alexandrowa (RUS/WTA 17) zu tun. Die 30-Jährige setzte sich gegen die überraschende Zeynep Sönmez (TUR/WTA 88) mit 6:3, 7:6 (7:1) durch. Erst letzte Woche hatte die Russin Bencic in Bad Homburg mit 6:1, 6:2 deklassiert. Insgesamt behielten in 8 Direktbegegnungen beide Spielerinnen 4 Mal die Oberhand.

Wimbledon