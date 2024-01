Aryna Sabalenka (BLR/WTA 2) setzt sich mühelos gegen Barbora Krejcikova (CZE/WTA 11) in zwei Sätzen durch.

Nach 1 Stunde und 11 Minuten steht ihre Halbfinal-Qualifikation an den Australian Open mit 6:2, 6:3 fest.

Im Halbfinal trifft sie auf Coco Gauff (USA/WTA 4), die Marta Kostyuk (UKR/WTA 37) in drei Sätzen mit 7:6 (8:6), 6:7 (3:7), 6:2 besiegte.

Etwas mehr als eine gute Stunde benötigte Aryna Sabalenka, um sich für den Halbfinal zu qualifizieren. Lediglich fünf Games gestand sie Barbora Krejcikova im Viertelfinal zu. Auch im fünften Spiel an diesen Australian Open blieb Sabalenka ohne Satzverlust und verlor höchstens drei Games in einem Satz.

Sabalenka konnte in beiden Sätzen bereits früh zwei Breaks realisieren und mit 4:1 in Führung gehen. In beiden Umgängen gelang Krejcikova jeweils das Break zum 4:2, um wieder etwas heranzukommen, ehe Sabalenka davonzog. Die 25-jährige Belarussin steht nun zum sechsten Mal in Folge in einem Grand-Slam-Halbfinal und trifft dort auf Coco Gauff.

Gauff mit Mühe

Auf dem Weg in ihren ersten Halbfinal der Australian Open wurde der US-Amerikanerin von Marta Kostyuk alles abverlangt. Die 19-Jährige, die zuvor spielend leicht und ohne Satzverlust durch das Tableau in Melbourne spaziert war, gab gegen die zwei Jahre ältere Ukrainerin insgesamt sieben Mal ihren Aufschlag ab. Erst nach 3:07 Stunden stellte sie den Dreisatzsieg sicher.

00:37 Video Kostyuk stellt ihre Defensivfähigkeiten unter Beweis Aus Sport-Clip vom 23.01.2024. abspielen. Laufzeit 37 Sekunden.

Die ersten beiden Sätze waren an Dramatik kaum zu überbieten. Im ersten Durchgang hatte Gauff mit 1:5 im Hintertreffen gelegen, ehe sie mit fünf gewonnenen Games in Folge den Sprung ins Tiebreak schaffte. In der Kurzentscheidung behielt sie die Oberhand und sicherte sich die Satzführung.

Im zweiten Satz war es die amtierende US-Open-Siegerin, die gleich zweimal einen Break-Vorsprung nicht ins Trockene bringen konnte. Gauff führte mit 4:2 und 5:3, verpasste es jedoch, das Spiel vorzeitig zu beenden. Erst im Entscheidungssatz rückte Gauff die Kräfteverhältnisse wieder zurecht und zog schnell davon.