Novak Djokovic (SRB/ATP 1) steht nach einem Vier-Satz-Sieg mit 7:6 (7:3), 4:6, 6:2, 6:3 gegen Taylor Fritz (USA/ATP 12) zum 11. Mal im Australian-Open-Halbfinal.

Jannik Sinner (ITA/ATP 4) behält seine makellose Satzbilanz und gewinnt mit 6:4, 7:6 (7:5), 6:3 gegen Andrej Rublew (RUS/ATP 5). Um 1:15 Uhr Ortszeit ging die Partie zu Ende.

Im Halbfinal in der Nacht auf Freitag treffen Sinner und Djokovic aufeinander.

Fritz gelang es in den ersten beiden Sätzen, Djokovic alles abzuverlangen. Im ersten Umgang kam der US-Amerikaner zu zwei Satzbällen, die er nicht nutzen konnte. Djokovic holte sich den Satz im Tiebreak. Im zweiten Satz gelang Fritz bereits im ersten Game ein Servicedurchbruch, den er bis zum Ende des Satzes verteidigen konnte.

Im 16. Anlauf bricht Djokovic den Bann

Im dritten Satz gelang Djokovic im 16. (!) Versuch das erste Break, damit war der Widerstand von Fritz gebrochen. Ein letztes Aufbäumen gelang Fritz im 4. Satz, als er mit einem sofortigen Rebreak auf 3:4 herankam. Djokovic liess sich davon aber nicht beirren und breakte Fritz sofort wieder. Nach 3 Stunden und 45 Minuten verwertete er seinen ersten Matchball.

Sinner weiterhin ohne Satzverlust

15:0 – kein Zwischenstand in einem Game, sondern die beeindruckende Satzbilanz Jannik Sinners an den Australian Open nach dem Viertelfinal gegen Andrej Rublew. Zwei Breaks reichten dem 22-jährigen Italiener, um auch Rublew in drei Sätzen zu schlagen. Der Russe konnte keinen seiner acht Breakbälle verwerten.

Obwohl Sinner den 26-jährigen Russen in drei Sätzen schlug, gewann er nur gerade 12 Punkte mehr über die gesamte Partie gesehen. Entscheidend waren die unerzwungenen Fehler, von denen beging Rublew acht mehr als sein vier Jahre jüngerer Kontrahent.

Halbfinal gegen Djokovic

Im Halbfinal besteht die Gefahr, dass Sinner seine makellose Satzbilanz nicht weiterführen kann. Denn dort trifft er auf niemand geringeres als Djokovic, die Weltnummer 1. Für Sinner ist es der zweite Grand-Slam-Halbfinal der Karriere, Djokovic steht zum 48. Mal in einem. Das letzte Duell mit dem Serben konnte Sinner im Davis Cup für sich entscheiden.