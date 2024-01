Legende: Aus der Qualifikation in den Viertelfinal Dajana Jastremska. Imago/AAP

Die Achtelfinals der oberen Tableau-Hälfte

Dajana Jastremska (UKR/WTA 93) s. Victoria Azarenka (BLR/WTA 22) 7:6 (8:6), 6:4

Linda Noskova (CZE/WTA 50) s. Jelina Switolina (UKR/WTA 23) 3:0 w.o.

Für Viktoria Azarenka bleibt ein 3. Australian-Open-Titel nach 2012 und 2013 vorerst ein Traum. Die 34-jährige Belarussin scheiterte im Achtelfinal in zwei Sätzen an der sensationellen Ukrainerin Dajana Jastremska, die in Melbourne ihren 7. Sieg inklusive Qualifikation feierte. Die 23-jährige Jastremska stellte in beiden Sätzen ihr Kämpferinnenherz unter Beweis: Im 1. Umgang wehrte sie bei Aufschlag ihrer Gegnerin 2 Satzbälle ab und drehte einen 1:3-Rückstand im Tiebreak. Im 2. Satz liess sie sich von einem 0:3-Handicap nicht beeindrucken und gewann 5 Games in Folge. Wie bei ukrainischen Spielerinnen üblich, wenn sie gegen Russinnen oder Belarussinen spielen, verzichtete Jastremska auf einen Handshake nach der Partie.

Im Viertelfinal trifft Jastremska auf Linda Noskova. Die 19-jährige Tschechin profitierte davon, dass ihre Gegnerin Jelina Switolina nach nur 23 Minuten beim Stand von 3:0 aus Sicht Noskovas aufgeben musste. Die Ukrainerin, die in der 3. Runde Viktorija Golubic ausgeschaltet hatte, hatte sich kurz zuvor am Rücken behandeln lassen müssen. Beim Verlassen des Courts konnte die 29-Jährige ihre Tränen nicht zurückhalten.