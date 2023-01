Legende: Ihm ging trotz regelmässigen Rückschlägen die Puste nie aus Andrej Rublew auf seinem zähen Weg in die Viertelfinals. Keystone/EPA/James Ross

Die Achtelfinals der unteren Tableau-Hälfte

Andrej Rublew (RUS/ATP 6) s. Holger Rune (DEN/ATP 10) 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (11:9)

Ben Shelton (USA/ATP 89) s. Jeffrey John Wolf (USA/ATP 67) 6:7 (5:7), 6:2, 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 6:2

Holger Rune fehlte bei eigenem Aufschlag im entscheidenden Durchgang und dem Stand von 6:5 ein einziger Punkt zum 2. Viertelfinal-Vorstoss seiner Karriere bei einem Major-Turnier – dies bei seinem erst 6. Anlauf. Doch Andrej Rublew konterte gleich beide Matchbälle. Im folgenden Match-Tiebreak schienen dem Russen die Felle dann endgültig davonzuschwimmen – er lag mit 0:5 in Rücklage.

Rublew, der in einem aufwühlenden Match schon zweimal einen Satz-Vorsprung preisgegeben hatte, fand allerdings die nächste Antwort. Er kämpfte sich zurück und hatte seinerseits bei 9:7 zwei Matchbälle. Der erst 19-jährige Däne liess erneut nicht locker. Kurz darauf war es für ihn am Yarra River dann gleichwohl vorbei: Beim 3. Matchball Rublews spielte auch Glücksgöttin Fortuna eine tragende Rolle, buchte die Weltnummer 6 den finalen Punkt nach total 3:37 Stunden Dauer doch mit einem Netzroller. Somit ist der Moskauer beim 3. Grand-Slam-Event in Folge unter den letzten Acht vertreten. Nun möchte er bei seinem insgesamt 7. Viertelfinal-Versuch endlich den nächsten Schritt machen – eine Halbfinal-Qualifikation hat er nämlich noch keine vorzuweisen.

Noch einen Zacken intensiver war der US-Achtelfinal-Fight zwischen den beiden Aussenseitern Ben Shelton und Jeffrey John Wolf. Nach zweimaligem Satz-Rückstand setzte sich der erst 20-jährige Shelton in total 227 Minuten durch – das erste gewonnene Tiebreak im dritten Anlauf in diesem Duell war der Ausgangspunkt der Wende. Die Weltnummer 89 steht zum erst 2. Mal überhaupt im Haupttableau eines Major-Turniers und hatte vor Melbourne auf diesem Niveau noch keinen einzigen Match für sich entscheiden können.