Die Top-10-Spielerinnen geben sich in der Nacht auf Dienstag an den Australian Open keine Blösse und stehen in Runde 2.

Legende: Setzt sich im Entscheidungssatz durch Ons Jabeur. Imago/AAP

Die Top-10-Spielerinnen

Ons Jabeur (TUN/WTA 2) s. Tamara Zidansek (SLO/WTA 98) 7:6 (10:8), 4:6, 6:1

Aryna Sabalenka (BLR/WTA 5) s. Tereza Martincova (CZE/WTA 74) 6:1, 6:4

Caroline Garcia (FRA/WTA 4) s. Katherine Sebov (CAN/WTA 190) 6:3, 6:0

Veronika Kudermetowa (RUS/WTA 9) s. Maryna Zanewska (BEL/WTA 80) 6:2, 7:6 (7:4)

Am Ende setzte sich mit Ons Jabeur doch die grössere Klasse durch, der 3. Satz gegen die Slowenin Tamara Zidansek war mit 6:1 eine einseitige Angelegenheit. Zuvor hatte die letztjährige Wimbledon- und US-Open-Finalistin Mühe bekundet. Keine Hilfe waren ihre 49 unerzwungenen Fehler. In der 2. Runde trifft Jabeur auf die US-Amerikanerin Alison Riske-Amritraj (WTA 49) oder die Tschechin Marketa Vondrousova (WTA 86).

Von einem heissen Spiel zwischen Aryna Sabalenka und Tereza Martincova zu sprechen, wäre – zumindest was das Sportliche angeht – übertrieben. Zu dominant trat Mitfavoritin Sabalenka auf, zu wuchtig war ihr Aufschlag (bis zu 192 Kilometer pro Stunde). Viel mehr war es das Wetter, das den Athletinnen so einiges abforderte: Rund 33 Grad Celsius wurden zur Mittagszeit in Melbourne gemessen. Die Belarussin wusste jedoch den Umständen zu trotzen und setzte sich verdient in 2 Sätzen durch. «Ich muss mich jetzt definitiv etwas abkühlen», lautete das Fazit von Sabalenka nach der Partie. Gegnerin in der 2. Runde wird die US-Amerikanerin Shelby Rogers (WTA 51) sein.

Unter das Motto «Erfahrungen sammeln» fiel die Partie gegen Caroline Garcia für Katherine Sebov. Für die kanadische Qualifikantin gab es gegen die Weltnummer 4 nicht viel zu holen, gerade mal ein einziger Winner gelang der 24-Jährigen. Mit 9 Games in Folge sorgte Garcia ab Mitte des 1. Satzes für klare Verhältnisse, nach 65 Minuten stand der Sieg der Französin fest. In der nächsten Runde trifft Garcia mit Leylah Fernandez auf eine weitere Kanadierin.

Mit starken 82% gewonnener Punkte nach 1. Aufschlag liess Veronika Kudermetowa vor allem im 1. Satz gegen Maryna Zanewska keine Zweifel über die Favoritenrolle aufkommen. Im 2. Durchgang musste sie gleich 5 Breakchancen abwehren und brachte ihren zwischenzeitlichen 4:1-Vorsprung erst über den Umweg übers Tiebreak ins Ziel. Nach dem 2-Satz-Sieg wartet nun die amerikanische Qualifikantin Katie Volynets (WTA 113).