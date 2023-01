Legende: Bewahrte einen kühlen Kopf Aryna Sabalenka. imago images/AAP

Die Top-10-Spielerinnen

Aryna Sabalenka (BLR/WTA 5) s. Tereza Martincova (CZE/WTA 74) 6:1, 6:4

Von einem heissen Spiel zwischen Aryna Sabalenka und Tereza Martincova, wäre – zumindest was das Sportliche angeht – übertrieben. Zu dominant trat Mitfavoritin Sabalenka auf, zu wuchtig ihr Aufschlag (bis zu 192 Kilometer pro Stunde). Viel mehr war es das Wetter, das den Athletinnen so einiges abforderte: Rund 33 Grad Celsius wurden zur Mittagszeit in Melbourne gemessen. Die Belarussin wusste jedoch den Umständen zu trotzen und setzte sich verdient in 2 Sätzen durch. «Ich muss mich jetzt definitiv etwas abkühlen», lautete das Fazit von Sabalenka nach der Partie. Gegnerin in der 2. Runde wird die US-Amerikanerin Shelby Rogers (WTA 51) sein.