Aryna Sabalenka (BLR/WTA 2) s. Lesia Tsurenko (UKR/WTA 33) 6:0, 6:0.

Die Titelverteidigerin kannte kein Erbarmen: Die Belarussin Aryna Sabalenka verpasste der Ukrainerin Lesia Tsurenko in der 3. Runde der Australian Open eine «Brille»: 6:0, 6:0 hiess es nach 52 Minuten in der Rod Laver Arena. «Letztes Jahr gewann Iga Swiatek so viele Sätze zu Null, ich will in dieser Kategorie aufholen», witzelte Sabalenka, die in 3 Partien nur 6 Games abgegeben hat, nach der Partie. Dabei hatte die 34-jährige Tsurenko im 1. Game gar eine Breakchance, blieb mit insgesamt 24:54 Punkten aber chancenlos.