Die Erleichterung bei Maria Sakkari war nach ihrem Startsieg riesig. Die Griechin hatte gegen Nao Hibino beim Zweisatzerfolg in 72 Minuten zwar keine Mühe, doch der Erfolg bedeutete ihr viel. «Emotional war es ein schwieriges Spiel für mich», gab sie im Platz-Interview zu. Zuvor hatte Sakkari ihre letzten 3 Erstrundenpartien bei Grand-Slam-Turnieren allesamt verloren, in Melbourne kehrte sie nun auf die Siegerstrasse zurück.

Legende: Schrei der Erlösung Maria Sakkari. Keystone/EPA/LUKAS COCH AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT