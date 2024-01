Nach ihrem verlorenen Zweitrunden-Spiel an den Australian Open gegen Iga Swiatek hat Danielle Collins ihr baldiges Karriereende verkündet. Die ehemalige Nummer 7 der Welt erklärte, sie wisse noch nicht genau, wann sie zurücktreten werde, es werde aber im Verlaufe dieses Jahres passieren. Sie habe es satt, ständig unterwegs zu sein und habe in ihrem Leben noch weitere Ziele – unter anderem eine Familie zu gründen – so die 30-Jährige in Melbourne.