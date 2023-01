Die Weltranglisten-1. Swiatek bekundet an den Australian Open auch mit Osorio keine Mühe, Sakkari hingegen mit einer Qualifikantin schon.

Swiatek souverän in Sechzehntelfinals – Sakkari kämpft sich durch

Legende: Wurde ihrer Favoritenrolle gerecht Iga Swiatek. imago images/AAP

Die Top-10-Spielerinnen

Iga Swiatek (POL/WTA 1) s. Camila Osorio (COL/WTA 84) 6:2, 6:3

Jessica Pegula (USA/WTA 3) s. Alexandra Sasnowitsch (BLR/WTA 38) 6:2, 7:6 (7:5)

Maria Sakkari (GRE/WTA 6) s. Diana Shnaider (RUS/WTA 106) 3:6, 7:5, 6:3

Nach 85 Minuten war der zweite Arbeitstag von Iga Swiatek in Melbourne wieder beendet. Die Weltranglistenerste aus Polen wurde ihrer Favoritenrolle gegen Camila Osorio gerecht und besiegte die kolumbianische Weltnummer 84 in zwei Sätzen. Beim Stand von 5:1 im zweiten Durchgang liess sie bei eigenem Aufschlag ihre erste Chance zum Match-Gewinn noch aus, machte den Sack bei nächster Gelegenheit aber zu. «Die Partie war härter, als es das Resultat erahnen lässt», sagte Swiatek. Im Sechzehntelfinal trifft die dreifache Grand-Slam-Siegerin auf Bianca Andreescu (CAN/WTA 43) oder Cristina Bucsa (ESP/WTA 100).

Erheblich mehr Mühe bekundete Maria Sakkari. Die Griechin erwischte gegen die russische Qualifikantin Diana Shnaider einen veritablen Fehlstart und lag schnell mit 0:3 hinten. Den ersten Satz musste die Weltranglisten-Sechste damit schon abschreiben, und auch im zweiten Durchgang bekundete sie gegen den Underdog noch Mühe (7:5). Erst im Entscheidungssatz konnte Sakkari ihre Erfahrung gegen die 18-Jährige ausspielen und dem Treiben nach zweieinhalb Stunden ein Ende machen. In der nächsten Runde wartet entweder die Schweizerin Jil Teichmann (WTA 33) oder die Chinesin Lin Zhu (WTA 87) als nächste Hürde.

Mit Jessica Pegula zog eine weitere Top-Spielerin in die Sechzehntelfinals ein. Die US-Amerikanerin setzte sich in einem von Fehlern auf beiden Seiten geprägten Duell mit 6:2, 7:6 (7:5) gegen die Belarussin Alexandra Sasnowitsch durch und trifft nun entweder auf Marta Kostyuk (UKR/WTA 61) oder Olivia Gadecki (AUS/WTA 199).

Regen-Ärger in Melbourne

Das Wetter spielt beim «Happy Slam» noch immer nicht mit, wie man sich das wünschen würde. Nachdem die Partien am Vortag erst wegen grosser Hitze und abends wegen Regens teils unterbrochen sowie nicht mehr fortgesetzt werden konnten, regnete es am Mittwoch zunächst wie in Strömen. Die Partien auf den Aussenplätzen – auch das Zweitrunden-Spiel zwischen Teichmann und Zhu – konnten noch nicht starten.