Legende: Musste sich den Sieg erkämpfen Iga Swiatek. Keystone/ AP Photo/Aaron Favila

Die Top-10-Spielerinnen

Iga Swiatek (POL/WTA 1) s. Jule Niemeier (GER/WTA 69) 6:4, 7:5

Jessica Pegula (USA/WTA 3) s. Jaqueline Cristian (ROU/WTA 161) 6:0, 6:1

Coco Gauff (USA/WTA 7) s. Katerina Siniakova (CZE/WTA 46) 6:1, 6:4

Maria Sakkari (GRE/WTA 6) s. Yue Yuan (CHN/WTA 117) 6:1, 6:4

Iga Swiatek hat ihren Auftakt in Melbourne erfolgreich gestaltet. Gegen die Deutsche Jule Niemeier musste die Polin aber genau 2 Stunden kämpfen. Im 2. Satz machte die Weltnummer 1 einen Breakrückstand wett und holte sich dank 4 Games in Folge doch noch den 6:4, 7:5-Sieg. In der nächsten Runde trifft Swiatek auf Camila Osorio (COL/ WTA 84).

Nicht lange mit ihrer ersten Aufgabe beschäftigte sich Jessica Pegula. Die Weltnummer 3, klare Favoritin gegen Jaqueline Cristian, brauchte für ihren 2-Satz-Sieg gerade einmal 59 Minuten. Bei der Anzahl Winner wusste die Rumänin mit ihrer Konkurrentin noch mitzuhalten (beide 13), doch leistete sie sich fast dreimal so viele unerzwungene Fehler wie die US-Amerikanerin (32 zu 12). Pegulas Gegnerin in der 2. Runde heisst Aliaksandra Alexandra Sasnowitsch (WTA 38).

In einem zeitweise hochklassigen Startrundenspiel forderte Katerina Siniakova der US-Amerikanerin Coco Gauff einiges ab. Die laufstarke Tschechin vermochte der 18-Jährigen insbesondere im 2. Durchgang Paroli zu bieten. Erst ihren 7. Matchball wusste Gauff zu verwerten und machte nach 1:15 Stunden den Einzug in die 2. Runde klar. Dort trifft sie auf die Britin Emma Raducanu, die die Deutsche Tamara Korpatsch in 2 Sätzen bezwungen hat. Siniakova wird sich nun auf das Doppel konzentrieren – die Tschechin ist Titelverteidigerin in Melbourne.

Nach 94 Minuten ging das Debüt von Yue Yuan im Hauptfeld der Australian Open zu Ende. Die Chinesin unterlag Maria Sakkari in 2 Sätzen mit 1:6, 4:6. Damit setzte sich eine weitere Favoritin problemlos in der Auftaktrunde durch. Weiter geht es für die Griechin mit dem Duell gegen die Russin Diana Schneider (WTA 106).

Gadecki lässt die Heimfans jubeln

Im Duell zweier aufstrebenden Stars behielt Olivia Gadecki (WTA 199) die Oberhand. Die 20-jährige Australierin, die dank einer Wildcard zu ihrer Grand-Slam-Premiere gekommen war, bezwang die 19-jährige Polina Kudermetova (WTA 182) mit 7:5, 6:1. Dies sorgte insbesondere bei den Heimfans für grosse Begeisterung.