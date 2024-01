Mit Marketa Vondrousova und Naomi Osaka verlieren an den Australian Open zwei Top-Spielerinnen in der 1. Runde.

Vondrousova scheitert krachend – auch Osaka out

Legende: Bereits ausgeschieden Marketa Vondrousova. Keystone/AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake

Die Top-10-Spielerinnen

Marketa Vondrousova (CZE/WTA 7) u. Dajana Jastremska (UKR/WTA 96) 1:6, 2:6

Coco Gauff (USA/WTA 4) s. Anna Karolina Schmiedlova (SVK/WTA 67) 6:3, 6:0

Im Tableau der Frauen hat es am zweiten Turniertag die erste grosse Überraschung abgesetzt. Mit Marketa Vondrousova scheiterte die amtierende Wimbledon-Siegerin und Weltnummer 7 in der 1. Runde klar an der ukrainischen Qualifikantin Dajana Jastremska. Vondrousova erwischte einen ganz schlechten Tag. Der Tschechin unterliefen 7 Doppelfehler, ihren Service gab sie gleich 5 Mal ab. Nach nur 76 Minuten durfte sich Jastremska über den Sieg freuen.

Einen Auftakt nach Mass erlebte die US-Amerikanerin Coco Gauff. Die letztjährige US-Open-Siegerin benötigte gegen Anna Karolina Schmiedlova nur gerade eine Stunde, um den Einzug in die 2. Runde perfekt zu machen. Einzig zu Beginn bekundete Gauff Mühe. Ihre ersten 3 Aufschlagspiele gab sie allesamt ab. Nach dem Serviceverlust zum 4:3 aus ihrer Sicht entschied die 19-Jährige dann die nächsten 8 Games für sich. Nächste Gegnerin ist Landsfrau Caroline Dolehide (WTA 42).

Die missglückte Rückkehr

Naomi Osaka hat bei ihrem viel beachteten Comeback auf der Grand-Slam-Bühne das frühestmögliche Aus ereilt. Die zweifache Melbourne-Siegerin (2019 und 2021) unterlag in der ersten Runde der an Position 16 gesetzten Französin Caroline Garcia mit 4:6, 6:7 (2:7). Die Japanerin zeigte in der Rod Laver Arena zum Abschluss des zweiten Turniertages gute Ansätze, braucht auf dem Weg zu alter Stärke aber noch Zeit. Garcia nutzte gegen nach 1:27 Stunden Spielzeit ihren ersten Matchball. Osaka hatte sich im September 2022 wegen psychischer Probleme vorübergehend vom Tennissport abgewendet und wurde Juli 2023 erstmals Mutter.