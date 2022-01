Die Top-10-Spieler

Matteo Berrettini (ITA/ATP 7) s. Carlos Alcaraz (ESP/ATP 31) 6:2, 7:6 (7:3), 4:6, 2:6, 7:6 (10:5)

Rafael Nadal (ESP/ATP 5) s. Karen Chatschanow (RUS/ATP 28) 6:3, 6:2, 3:6, 6:1

Alexander Zverev (GER/ATP 3) s. Radu Albot (MDA/ATP 124) 6:3, 6:4, 6:4

Matteo Berrettini ist nach hartem Kampf in die Achtelfinals der Australian Open eingezogen. Der Italiener musste gegen den 18-jährigen Spanier Carlos Alcaraz 4:10 Stunden kämpfen, ehe er das Champions-Tie-Break mit 10:5 für sich entschied. Auch die finale Kurzentscheidung gestaltete sich zunächst ausgeglichen. Erst als Berrettini beim Stand von 5:4 das Mini-Break realisierte, schaffte sich der 25-jährige Römer einen Vorteil, den er sich nicht mehr nehmen liess. Der nächste Gegner der Weltnummer 7 heisst Pablo Carreno Busta. Der Spanier (ATP 21) warf den US-Amerikaner Sebastian Korda (ATP 43) in 4 Sätzen aus dem Turnier.

Der Traum vom alleinigen Grand-Slam-Rekord lebt für Rafael Nadal weiter. Der Mallorquiner wurde in der 3. Runde erstmals richtig gefordert, setzte sich aber nach kurzer Baisse 6:3, 6:2, 3:6, 6:1 gegen den als Nummer 28 gesetzten Russen Karen Chatschanow durch. Der Spanier, der in Melbourne seinen 21. Grand-Slam-Titel anstrebt und damit alleiniger Rekordhalter würde, steht bei der 17. Teilnahme zum 15. Mal in den Achtelfinals. Gewonnen hat er aber erst einmal mal vor 13 Jahren.

Ebenfalls in der Runde der letzten 16 steht Alexander Zverev. Der Olympiasieger schlug den moldawischen Qualifikanten Radu Albot ohne gross zu glänzen in weniger als 2 Stunden und ist in Melbourne noch immer ohne Satzverlust. Zverev geriet nur im 2. Satz kurz in Bedrängnis, als er insgesamt 5 Breakbälle abwehren musste. Im Achtelfinal trifft der Deutsche auf den an Position 14 gesetzten Kanadier Denis Shapovalov.

Die Achtelfinal-Rückkehr

Gaël Monfils (ATP 20) steht erstmals seit genau zwei Jahren wieder im Achtelfinal eines Major-Turniers. Der 35-jährige Franzose gab sich gegen den fehleranfälligen Cristian Garin (ATP 19) keine Blösse und setzte sich auch dank 14 Assen 7:6 (7:4), 6:1, 6:3 durch. Monfils hatte dabei eine Schrecksekunde zu überstehen, nachdem er sich den Knöchel verdreht hatte. Sein Gegner in der Runde der letzten 16 ist Miomir Kecmanovic (ATP 77). Der Serbe, der in Runde 1 auf Landsmann Novak Djokovic getroffen wäre, schaltete nach Salvatore Caruso auch Lorenzo Sonego und damit den zweiten Italiener aus. Kecmanovic hatte angekündigt, auch für Djokovic spielen und diesen stolz machen zu wollen.

Die Late-Night-Partie

Einen Abnützungskampf lieferten sich Aslan Karazew (ATP 15) und Adrian Mannarino (ATP 69) in der Margaret Court Arena. Der Franzose Mannarino gewann schliesslich nach 4:38 Stunden mit 7:6, 6:7, 7:5, 6:4 und warf den Russen, der letztes Jahr in Melbourne noch überraschend bis in den Halbfinal vorgeprescht war, aus dem Turnier. Karazew hatte ausserdem das Vorbereitungsturnier in Sydney für sich entschieden. Die Partie hatte erst kurz vor 22:00 Uhr Ortszeit begonnen. Zu Ende war sie dann morgens um 02:33 Uhr.