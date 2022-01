Rafael Nadal übersteht die 2. Runde an den Australian Open souverän. Auch Alexander Zverev bekundet keine Probleme.

Nadal in 3 Sätzen durch – auch Zverev ohne Probleme

Legende: Lässt die Muskeln spielen Rafael Nadal. imago images

Die Top-10-Spieler

Alexander Zverev (GER/ATP 3) s. John Millman (AUS/ATP 89) 6:4, 6:4, 6:0

Rafael Nadal (ESP/ATP 5) s. Yannick Hanfmann (GER/ATP 126) 6:2, 6:3, 6:4

Matteo Berrettini (ITA/ATP 7) s. Stefan Kozlov (USA/ATP 169) 6:1, 4:6, 6:4, 6:1

Er ist weiter im Rennen um den alleinigen Major-Rekord: Rafael Nadal. Die spanische Weltnummer 5 könnte mit einem Triumph an den Australian Open mit 21 Grand-Slam-Titeln Novak Djokovic und Roger Federer hinter sich lassen. Auf dem Weg dahin hat er sich am Mittwoch mit 6:2, 6:3, 6:4 gegen einen aufmüpfigen Yannick Hanfmann durchgesetzt. Der Deutsche steigerte sich von Satz zu Satz, forderte den Favoriten in allen Belangen und wehrte zum Ende noch 4 Matchbälle ab, ehe Nadal den Sack zumachte.

Nach dem unfreiwilligen Abflug von Novak Djokovic vor dem Turnierbeginn zählt Alexander Zverev ebenfalls zu den grossen Titelfavoriten. Der Deutsche hat auf seiner Jagd nach dem 1. Grand-Slam-Triumph zum 6. Mal in Serie die 3. Runde der Australian Open erreicht. Der 24-jährige Olympiasieger liess im Duell mit dem Australier John Millman keinen Zweifel am Sieger aufkommen und gewann 6:4, 6:4, 6:0. Er trifft nun auf den Qualifikanten Radu Albot (ATP 124) aus Moldau.

Wie schon in der 1. Runde musste Matteo Berrettini einen kleinen Umweg machen. Der Italiener gab gegen den 162 Positionen schlechter klassierten US-Amerikaner Stefan Kozlov den 2. Durchgang ab, ehe er sich wieder fing und in 4 Sätzen doch noch in die 3. Runde einzog. Dort trifft Berrettini auf den 18-jährigen Spanier Carlos Alcaraz (ATP 31).

Hurkacz' frühes und schnelles Aus

Weniger erfreulich verlief die 2. Runde für den Polen Hubert Hurkacz. Die Nummer 11 der Weltrangliste war als Favorit in die Partie gegen den Franzosen Adrian Mannarino (ATP 69) gegangen. Er fand aber nie Zugang zum Spiel und blieb in 3 Sätzen nach etwas mehr als 2 Stunden als chancenloser Verlierer zurück (4:6, 2:6, 3:6).

Carreno Busta mit Marathon-Sieg

Volle 4:11 Stunden lang schlugen sich Pablo Carreno Busta (ATP 21) und Tallon Griekspoor (ATP 62) die Filzbälle um die Ohren, ehe der favorisierte Spanier Carreno Busta die Partie mit 6:3, 6:7 (6:8), 7:6 (7:3), 3:6, 6:4 gewinnen konnte. Wie ausgeglichen die Partie war, zeigte auch die Punktestatistik von 178:171 zugunsten des Siegers.

00:41 Video Punkten mal anders: Carreno Busta rennt ums Netz herum Aus Sport-Clip vom 19.01.2022. abspielen

Serbe profitiert von Djokovic-Drama

Ausgerechnet ein Serbe ist der grösste Profiteur der Einreise-Farce um Novak Djokovic, die in dessen Ausweisung gipfelte. Miomir Kecmanovic, die Nummer 77 der Welt, hätte in der 1. Runde gegen seinen fast sicher übermächtigen Landsmann spielen müssen. Nun steht der 22-Jährige aus Belgrad nach Siegen gegen einen Lucky Loser und den ungesetzten Amerikaner Tommy Paul erstmals bei einem Grand-Slam-Turnier in der 3. Runde.