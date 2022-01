Die Top-10-Spieler

Rafael Nadal (ESP/ATP 5) s. Marcos Giron (USA/ATP 66) 6:1, 6:4, 6:2

Alexander Zverev (GER/ATP 3) s. Daniel Altmaier (GER/ATP 87) 7:6 (7:3), 6:1, 7:6 (7:1)

Matteo Berrettini (ITA/ATP 7) s. Brandon Nakashima (USA/ATP 68) 4:6, 6:2, 7:6 (7:5), 6:3

Rafael Nadal könnte mit einem Triumph bei den Australian Open und dem damit verbundenen 21. Grand-Slam-Titel erstmals alleiniger Rekordhalter in der wichtigsten Kategorie des Tennissports werden. Der Auftakt gelang dem 35-jährigen Spanier absolut nach Wunsch. Gegen den Amerikaner Marcos Giron gab er nur 7 Games ab und zeigte, dass er nach seinen Fussproblemen im letzten Jahr wieder gut in Form ist. 2016 verlor Nadal in Melbourne in der 1. Runde, seither hat er zum Auftakt nie mehr einen Satz abgegeben. Das Turnier gewonnen hat er aber nur einmal (2009), viermal unterlag er im Final.

Ebenfalls in Runde 2 steht Alexander Zverev. Der Olympiasieger gewann das innerdeutsche Duell gegen Daniel Altmaier in 3 Sätzen, musste aber im 3. Umgang einem Breakrückstand hinterherlaufen. Beim Stand von 6:5 vergab er vier Matchbälle. Das Tiebreak war wegen drei unerzwungenen Fehlern Altmaiers dann eine klare Sache; nach 2:37 Stunden stand Zverevs Sieg fest.

00:31 Video Altmaier spielt in Zverevs Hälfte – völlig regelkonform Aus Sport-Clip vom 17.01.2022. abspielen

Der von Magenproblemen geplagte Italiener Matteo Berrettini musste gegen den 20-jährigen Amerikaner Brandon Nakashima den 1. Satz abgeben. Anschliessend drehte der letztjährige Achtelfinalist aber auf und siegte in 4 Sätzen.

Djokovic-Ersatz out

Nur kurz war der Ruhm des berühmtesten Lucky Losers der letzten Jahre: Salvatore Caruso (ATP 146), der Novak Djokovics Platz geerbt hatte, scheiterte mit 4:6, 2:6, 1:6 am Serben Miomir Kecmanovic.

Auch für eine australische Hoffnung ist das Turnier früh zu Ende: Zwei Tage nach seinem 1. Turniersieg auf der ATP-Tour schied Wildcard-Inhaber Thanasi Kokkinakis gegen Qualifikant Yannick Hanfmann (GER) mit nur 7 gewonnenen Games in 3 Sätzen aus.

Weiter trotz 107 Fehlern

Den Marathon-Match des Tages lieferten sich Aslan Karatsew (RUS/ATP 15) und Jaume Munar (ESP/ATP 71). Der Russe setzte sich nach 4:52 Stunden mit 3:6, 7:6 (7:1), 6:7 (3:7), 6:4 und 6:4 durch – und dies trotz 107 Fehlern. Zugleich schlug er aber auch 87 Winner.

00:18 Video Hurkacz glänzt mit «Becker-Rolle» Aus Sport-Clip vom 17.01.2022. abspielen