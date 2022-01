Die Top-10-Spieler

Andrej Rublew (RUS/ATP 6) s. Gianluca Mager (ITA/ATP 65) 6:3, 6:2, 6:2

Stefanos Tsitsipas (GRE/ATP 4) s. Mikael Ymer (SWE/ATP 86) 6:2, 6:4, 6:3

Félix Auger-Aliassime (CAN/ATP 9) s. Emil Ruusuvuori (FIN/ATP 90) 6:4, 0:6, 3:6, 6:3, 6:4

Andrej Rublew, die Nummer 6 der Welt, bezwang den Italiener Gianluca Mager (ATP 65) in der 1. Melbourne-Runde in nur 1:24 Stunden mit 6:3, 6:2, 6:2. Der 24-jährige Russe, der letztes Jahr in Melbourne Viertelfinalist gewesen war und im Dezember den Davis Cup gewonnen hatte, beeindruckte dieses Jahr gleich bei seinem ersten Auftritt mit 13 Assen und 31 Winnern (bei 13 unerzwungenen Fehlern). In der nächsten Runde trifft Rublew auf den Litauer Ricardas Berankis (ATP 93).

Keine Blösse gegeben hat sich auch Stefanos Tsitsipas. Der an Nummer 4 gesetzte Grieche, der im Vorjahr in Melbourne bis in den Halbfinal vorgestossen war, wurde seiner Favoritenrolle gegen den Schweden Mikael Ymer gerecht. 2:10 Stunden brauchte Tsitsipas, um den Dreisatzsieg ins Trockene zu bringen. Sein Gegner in der 2. Runde ist erstmals der Argentinier Sebastian Baez (ATP 88).

Deutlich mehr zu beissen hatte Félix Auger-Aliassime. Die erst 21-jährige Weltnummer 9 aus Kanada musste im Duell mit dem Finnen Emil Ruusuvuori über 5 Sätze, ehe der Einzug in die 2. Runde feststand. Auger-Aliassime hatte zwar den Startsatz für sich entschieden, gewann in den folgenden zwei Durchgängen aber nur noch 3 Games. Erst nach 3:40 Stunden entschied der Kanadier die Partie schliesslich doch noch zu seinen Gunsten.

Das erfolgreiche Comeback

Vor drei Jahren verkündete Andy Murray (ATP 113) in Melbourne, dass seine Karriere wohl zu Ende sei – jetzt feierte der 34 Jahre alte Schotte bei seiner erstmaligen Rückkehr an die Australian Open einen triumphalen Erstrundensieg in einem Fünfsatz-Krimi gegen den Weltranglisten-23. Nikolos Basilaschwili. Der dreimalige Grand-Slam-Sieger Murray besiegte den Georgier am Dienstag nach fast 4 Stunden 6:1, 3:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:4. Auch die 2. Runde gegen den Qualifikanten Taro Daniel aus Japan scheint für Murray durchaus machbar.

Der Showman

Der einheimische Nick Kyrgios zeigte sich beim Erstrundensieg gegen den britischen Qualifikanten Liam Broady (ATP 128) einmal mehr von seiner lockeren Seite. Die Weltnummer 115 aus Australien schlug bei seinem problemlosen 6:4, 6:4, 6:3-Sieg von unten durch die eigenen Beine auf und packte während eines Ballwechsels aus dem Nichts einen Tweener aus. Als sein Sieg nach rund 2 Stunden feststand, bediente sich der 26-Jährige beim Bier eines Zuschauers. In der 2. Runde dürfte Kyrgios mehr gefordert werden. Dort trifft er auf den Turnierfavoriten Daniil Medwedew aus Russland.