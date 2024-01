Legende: Macht einen äusserst entschlossenen Eindruck Jannik Sinner. Imago Images/Mike Frey

Die Top-10-Spieler

Jannik Sinner (ITA/ATP 4) s. Jesper de Jong (NED/ATP 161) 6:2, 6:2, 6:2

Alex de Minaur (AUS/ATP 10) s. Matteo Arnaldi (ITA/ATP 41) 6:3, 6:0, 6:3

Für Jannik Sinner läuft es in Melbourne bisher wie am Schnürchen. Botic van de Zandschulp vermochte den Italiener in der 1. Runde immerhin noch in einen Longset zu verwickeln. Etwas, das Sinners zweiter Gegner nicht einmal annähernd schaffte. Jesper de Jong war mit dem Tempo seines favorisierten Widersachers überfordert und blieb komplett chancenlos. Für den 6:2, 6:2, 6:2-Erfolg gegen den Niederländer benötigte Sinner nur 103 Minuten.

Ebenfalls weiter mit einer weissen Weste steht Alex de Minaur da. Die grösste australische Hoffnung hinterliess auch bei ihrem zweiten Auftritt einen sehr guten Eindruck und bezwang den aufstrebenden Italiener Matteo Arnaldi problemlos mit 6:3, 6:0, 6:3. Einzig im 3. Satz geriet De Minaur kurz in Bedrängnis, als Arnaldi sich vom 0:3 zum 3:3 zurückkämpfte. Der Australier nahm seinem Gegner den Wind aber sogleich wieder aus den Segeln und machte den Einzug in die 3. Runde nach exakt 2 Stunden perfekt.