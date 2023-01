Legende: Wurde in Melbourne noch nicht so richtig gefordert Stefanos Tsitsipas gewinnt auch seine zweite Partie ohne Satzverlust. Keystone/AP Photo/Dita Alangkara

Die Top-Spieler

Stefanos Tsitsipas (GRE/ATP 4) s. Rinky Hijikata (AUS/169) 6:3, 6:0, 6:2

Félix Auger-Aliassime (CAN/ATP 7) s. Alex Molcan (SLO/ATP 53) 3:6, 3:6, 6:3, 6:2, 6:2

Jannik Sinner (ITA/ATP 16) s. Tomas Martin Etcheverry (ARG/ATP 79) 6:3, 6:2, 6:2

Ein Spiel an der Fussball-WM in Katar dauerte länger als Stefanos Tsitsipas' Zweitrunden-Auftritt an den Australian Open. Der Grieche liess dem einheimischen Wildcard-Inhaber Rinky Hijikata keine Chance und stand nach 92 Minuten als Sechzehntelfinalist fest. Nächster Gegner Tsitsipas' ist ein Niederländer: Tallon Griekspoor oder Botic van de Zandschulp.

Wie schon im Startspiel erwischte Félix Auger-Aliassime auch in der zweiten Runde einen Fehlstart. Die Weltnummer 7 geriet gegen Wawrinka-Bezwinger Alex Molcan mit 0:2 Sätzen in Rückstand. Doch dann drehte der 21-jährige Kanadier, der im Vorjahr bis in die Viertelfinals vorgestossen war, auf. Auger-Aliassime gelang die grosse Wende, nach etwas mehr als 3 Stunden war der Einzug in die 3. Runde Tatsache.

Der Italiener Jannik Sinner gab sich gegen Tomas Martin Etcheverry keine Blösse und gestand dem Argentinier keine Breakchance zu. Sinner nutzte seine Satzbälle durchgehend gleich bei erster Gelegenheit und war bereits nach 106 Minuten durch. In der nächsten Runde duelliert er sich mit dem Ungarn Marton Fucsovics (ATP 78).

Der Einheimische

Thanasi Kokkinakis (ATP 110) erhält die Chance, endlich in seinem Vaterland die 2. Runde zu überstehen. Die erste Hürde übersprang der Australier jedenfalls mit Leichtigkeit: In nur 105 Minuten schlug er Fabio Fognini (ATP 57) 6:1, 6:2, 6:2. Mit 14 Assen und 27 Winnern (bei nur 16 unerzwungenen Fehlern) liess Kokkinakis das «Aussie»-Publikum jubeln. Nun bekommt es der Mann, der letzten Sonntag in seiner Heimat Adelaide den ersten Turniersieg feierte, mit dem nächsten Routinier zu tun: Andy Murray.