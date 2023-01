Die Viertelfinals der oberen Tableau-Hälfte

Stefanos Tsitsipas (GRE/ATP 4) s. Jiri Lehecka (CZE/ATP 71) 6:3, 7:6 (7:2), 6:4

Karen Chatschanow (RUS/ATP 20) w.o. Sebastian Korda (USA/ATP 31) 7:6 (7:5), 6:3, 3:0

Stefanos Tsitsipas steht zum 4. Mal in den letzten 5 Jahren im Halbfinal der Australian Open. Der Grieche entschied eine phasenweise umkämpfte Partie gegen den Tschechen Jiri Lehecka in 3 Sätzen für sich. Im Startsatz reichte Tsitsipas das frühestmögliche Break, im Tiebreak des 2. Durchgangs zog er gegen Lehecka, der in dieser Phase 5 Möglichkeiten auf einen Servicedurchbruch liegen liess, rasch vorentscheidend davon. Wenngleich die Weltnummer 4 keinen Satz abgeben musste, blieb die Aufgabe gegen den 21-Jährigen anspruchsvoll.

Lehecka, der im Vorfeld des Duells mit Borna Coric, Cameron Norrie und Félix Auger-Aliassime die Nummern 21, 11, und 6 der Setzliste eliminiert hatte, schenkte im 3. Satz bei 3:3 und Service Tsitsipas einen 40:0-Vorsprung her. Kurze Zeit später – nach 2:17 Stunden Spieldauer – musste sich der Tscheche beim Stand von 4:5 ein letztes und entscheidendes Mal breaken lassen.

Im Halbfinal trifft Tsitsipas auf Karen Chatschanow, der den Lauf von Sebastian Korda stoppte. Der 22-jährige Korda musste seinen 1. Viertelfinal auf Stufe Grand Slam aufgrund von Handgelenksproblemen frühzeitig abbrechen. Der Sohn von Petr Korda, Turniersieger von 1998 «Down Under», nahm im 2. Satz eine medizinische Behandlung in Anspruch und spielte mit einem Tapeverband um das Handgelenk weiter. Chatschanow, der seinen 2. Major-Halbfinal nach den US Open im vergangenen Jahr erreichte, liess ihm aber keine Chance mehr.