Mit Kleidern aus dem Souvenir-Shop in Runde 3

Noch nie etwas von Sebastian Ofner gehört? Kein Problem, da sind Sie nicht allein. Hier gibt's mehr zur unglaublichen Geschichte des Wimbledon-Überraschungsmannes.

Auf Court 6 ereignete sich am Donnerstag eine regelrechte Sensation. In der Abenddämmerung zwang der Österreicher Sebastian Ofner (ATP 217) die Weltnummer 18 Jack Sock in fünf Sätzen in die Knie.

Sebastian, wer? Das fragte sich auch das Dutzend Journalisten, das sich nach 22 Uhr im kleinen Interviewraum 7 eingefunden hatte, um mehr über die unglaubliche Geschichte des Qualifikanten zu erfahren. Wir haben die 10 spannendsten Fakten zusammengefasst:

Ofner spielte in der 1. Runde der Qualifikation sein erstes Match auf Rasen überhaupt , trainiert hatte er davor 2 Stunden. Er kehrte einen 0:2-Satzrückstand.

Einen Kleidersponsor hat der 21-Jährige nicht, er bestritt die 3 Qualifikations-Partien mit einem einzigen Match-Dress. «Gewaschen habe ich es nur einmal.»

Das restliche Outfit kaufte er sich im Souvenir-Shop von Wimbledon mit einer Gutscheinkarte von 250 Pfund, die er vom Veranstalter erhielt.

Ofners Coach ist Wolfgang Thiem, der Vater von Dominic Thiem.

Der Newcomer hat eine abgeschlossene Schulausbildung und setzt erst seit einigen Monaten auf die Karte Spitzensport. Unterstützt wird er vom österreichischen Bundesheer.

Der Mann aus Sankt Marein hat mit dem Einzug in die 3. Runde sein bisheriges Karriere-Preisgeld fast verdreifacht

In der Freizeit spielt Ofner gerne Playstation. «Ich hasse Sportspiele, ich stehe mehr auf Actiongames wie Ego-Shooter.»

Als seine Stärken nennt Ofner den Aufschlag und die Rückhand.

Der Rechtshänder wurde zuletzt oft mit dem verstorbenen österreichischen Musiker Falco verglichen. «Das liegt wohl an der Frisur, die hab ich aber erst seit etwa zwei Monaten.»

Sein steirischer Vorgänger Thomas Muster hatte in Wimbledon nie ein Match gewonnen, legendär dessen Aussage, Rasen sei nur etwas für Kühe. Ofner: «Es ist schon speziell, steirische Tennisgeschichte geschrieben zu haben.»

In der 3. Runde trifft Ofner am Samstag auf Alexander Zverev. Tipps wird er sich bei Dominic Thiem holen, mit dem er am Freitag noch trainiert. Dieser hatte sich während seiner Pressekonferenz immer wieder über den Spielstand bei Kumpel Ofner erkundigt.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 6.7.17, 14 Uhr