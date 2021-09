Belinda Bencics Spiel an den US Open ist derzeit von einer grossen Portion Lockerheit geprägt. Nun will Jessica Pegula die Schweizerin aus der Ruhe bringen.

«Es ist sehr angenehm zu spielen, ich habe grosse Freude»: Ein grosser Teil der Unbeschwertheit bei Belinda Bencic wird wohl auch durch den Olympiasieg in Tokio hervorgerufen worden sein. Der Erfolg scheint die 24-Jährige zu beflügeln, spielte sie doch seither mit viel Selbstvertrauen und konstant auf einem guten Level. Ganz am Anfang dieses Erfolgs stand der Sieg in der 1. Runde gegen Jessica Pegula in Tokio.

Nun steht sie der US-Amerikanerin wieder gegenüber – dieses Mal in der 3. Runde bei den US Open. Die Vorzeichen sind etwas anders: Pegula befindet sich im Rhythmus und fegte ihre ersten beiden Kontrahentinnen geradezu vom Platz. Anastassija Potapowa gestand sie nur 4, Misaki Doi 5 Games zu. Doch Bencic (WTA 12) geht trotzdem als Favoritin ins Duell mit der Weltnummer 25.

TV-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Sie können die Partie zwischen Bencic und Pegula am Samstagabend ab 18:45 Uhr live auf SRF info mitverfolgen. Im Stream auf srf.ch/sport und in der Sport App sind Sie ebenfalls live mitdabei.

Pegula spielt sicher nicht des Geldes wegen

Die 27-jährige Pegula ist eine interessante Persönlichkeit im Tennis-Zirkus. Bei den US Open tritt sie auch im Frauen- und Mixed-Doppel an. Ihr Vater Terrence Pegula ist ein Erdgasmilliardär. Ihm gehört unter anderem das NFL-Team Buffalo Bills und der NHL-Klub Buffalo Sabres.

Pegula und Bencic haben zwei besondere Sachen gemeinsam. Für beide war Martina Hingis früher das grosse Idol. Und beide Athletinnen besitzen als Haustier einen Hund. Auch wenn die Basis dafür vorhanden wäre: Am Samstag ab 18:45 Uhr im Louis Armstrong Stadium werden die beiden für ein paar Stunden keine Freundinnen sein.