Srdjan Djokovic sorgt an den Australian Open an der Seite von anderen serbischen Fans für Negativschlagzeilen.

Wirbel um Djokovics Vater in Melbourne

Legende: Polarisiert nicht zum ersten Mal Srdjan Djokovic. Getty Images/Nikola Krstic

Ein Vorfall um den Vater von Titelfavorit Novak Djokovic sorgt bei den Australian Open für Aufregung: Srdjan Djokovic soll nach dem Halbfinaleinzug seines Sohnes in Melbourne mit Fans gefilmt worden sein, die eine russische Flagge und prorussische Symbole zur Schau stellten. Dies berichten australische Medien übereinstimmend.

Der Vorfall ereignete sich nach dem 6:1, 6:2, 6:4-Sieg des serbischen Titelfavoriten gegen Andrej Rublew auf einer Treppe zur Rod Laver Arena. Twitter-Posts zeigten ausserdem, dass einige Fans russische und serbische Flaggen schwenkten. Sie sollen «Serbien! Russland!» skandiert haben. Vier Zuschauer wurden nach dem Match von der australischen Polizei verhört.

«Die Spieler und ihre Teams sind über die Regeln in Bezug auf Flaggen und Symbole aufgeklärt und daran erinnert worden, dass jede Situation zu vermeiden ist, die zu Störungen führen könnte. Wir arbeiten weiterhin eng mit den Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden zusammen», teilte Tennis Australia in einer Stellungnahme am Donnerstag mit.

00:52 Video Djokovic kommt ohne Probleme durch Aus Sport-Clip vom 25.01.2023. abspielen. Laufzeit 52 Sekunden.

Der ukrainische Botschafter für Australien und Neuseeland, Wasyl Myroschnytschenko, sprach per Twitter von einer «Schande» mit Bezug auf das Video, das auf einem pro-russischen YouTube-Account eines Australiers veröffentlicht wurde.

Novak Djokovic tritt in Melbourne am Freitag zu seinem Halbfinal gegen den US-Amerikaner Tommy Paul an. Bisher hat er sich nicht zu den Vorfällen geäussert.